"Чем хуже работа, тем настойчивее требование любить ее"

Но разве "любить то, чем занимаешься" – это не привилегия? Вот вы же занимаетесь тем, что вам интересно и нравится.

По сравнению с теми, кто работает на швейной фабрике в Бангладеш, которая в любой момент может обвалиться им на голову – у меня просто отличная работа, спору нет. Я не хочу опять работать официанткой – я занималась этим восемь лет, прежде чем стала журналисткой. И работать на фабрике или складе компании "Amazon" тоже не хочу. Да и в их офисах тоже – это же кошмар.

Я вижу свою задачу в том, чтобы помочь людям сформировать концепцию работы, не предполагающей непременной "любви". Если в своих попытках улучшить условия труда мы будем исходить из необходимости подбирать людям только такую работу, которую они любят, то всегда будет оставаться работа, которая неприятна, но выполнять-то ее все равно нужно.

Что мы можем сделать, чтобы облегчить людям их труд? Независимо от того, чем вы занимаетесь, и независимо от того, любите ли вы свое занятие, есть вещи, которые нужны и желанны людям, поскольку они делают рабочий процесс радостнее: самостоятельность на рабочем месте, возможность поболтать с человеком, работающим бок о бок с вами на конвейере или на складе "Amazon" – и чтобы на вас за это не наорали. Такие потребности не должны вызывать реакцию вроде "да просто найдите себе другую работу":компании "Amazon" принадлежит полмира, и если всем сотрудникам посоветовать уволиться, это не решит проблему. Мы можем сформулировать цели, основанные не на поощрении "любви к работе", а на уважении к достоинству работников, предоставлении им базовых прав и возможности сказать "нет". Концепция любви к работе отвлекает внимание от того факта, что труд как таковой не обязательно приятен, и люди работают не ради развлечения и кайфа. Люди работают потому, что работать нужно, и мы обычно ищем наименее мучительный способ это делать, но найти его не всегда возможно. Так как же сделать труд менее мучительным для всех?

Стыдиться своего привилегированного положения – это не выход. Выход в том, чтобы серьезно отнестись к солидарности и разобраться в разных видах эксплуатации, которой подвергаемся все мы – как в каждом из видов по отдельности, с его спецификой, так и в самом принципе эксплуатации: работая, мы создаем прибавочную стоимость для капитала – и, может быть, стоит уже прекратить это делать.

Но все равно всегда будет существовать работа, которая нам нравится, и работа, которая нам не нравится , которой никто не хочет заниматься..

Здесь есть определенное противопоставление, диалектика, с которой нам приходится бороться. Можно представить себе мир, в котором мерзкая работа равномерно распределена. Допустим, моя работа заключается в том, чтобы каждый день мыть туалеты – а что если вместо этого мне нужно было бы мыть туалеты раз в месяц, и у каждого раз в месяц была бы смена по мытью туалетов? Вместо нынешней ситуации, где определенная группа людей обречена всю жизнь выполнять мерзкую работу, мы можем распределить ее так, чтобы время от времени ее приходилось бы делать каждому. Есть и другие занятия, причем некоторые из них больше вообще не должны быть "работой".

Часть проблемы состоит в том, что работа захватила все. Если вы хотите написать роман, то нужно придумать, как сделать, чтобы он окупился, или же найти другой источник заработка, а роман писать в свободное время. Я фанатка районных домов творчества времен рузвельтовского "Нового курса". В каждом районе был свой центр, то есть искусством мог заниматься каждый, не будучи Джексоном Поллоком и не зарабатывая на жизнь этим ремеслом – оно и без того было доступно всем. Сейчас ситуация в мире искусства выглядит так: крошечная группа очень везучих людей умудряется зарабатывать на жизнь своим творчеством; еще одна небольшая группа людей, вкалывая на совершенно адских работах, пытается заниматься творчеством "на стороне"; и, наконец, миллионы других людей вообще лишены такой возможности.Но что будет, если мы и эту деятельность распределим иначе, чтобы каждый мог иметь к ней доступ, и она не считалась бы "работой"?

Сейчас мы живем в мире, заточенном под создание прибавочной стоимости для капитала. А что если все было бы иначе? Что если бы мы жили в мире, заточенном под человеческое счастье?