"Служба Божья Украины". Как и почему СБУ избавляется от Украинской церкви Московского патриархата

С середины ноября Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) столкнулась с беспрецедентным вниманием правоохранительных органов. Президент Зеленский анонсировал полный запрет этой церкви, а Служба безопасности Украины (СБУ) едва ли не каждый день приходит с обысками в храмы и монастыри по всей стране. Целый ряд деятелей УПЦ МП оказался под санкциями. Спикеры церкви не знают, чего ждать и говорят о "гонениях".

Такой резкий всплеск интереса государства к УПЦ МП одни эксперты связывают с желанием главы СБУ улучшить образ его ведомства, пострадавший от недавнего скандала с обнаружением в его рядах коллаборантов. Другие говорят об изменениях в окружении Зеленского – тот недавно признался, что консультируется по вопросам церкви с Виктором Еленским, ведущим религиоведом и сторонником запрета УПЦ МП. Как бы то ни было, борьба с "московской церковью" вызывает заметный положительный отклик в обществе. Но почему? Ведь эта церковь чуть меньше семи месяцев назад провозгласила независимость от Москвы – и несмотря на это, общество до сих пор воспринимает ее как инструмент российской агрессии.

Разделенная церковь

Самая крупная конфессия в современной Украине – православие – уже более ста лет не представляет из себя единого организма. В начале ХХ века социальные изменения и развитие украинского национального движения в Российской империи привели к распространению идей об использовании украинского языка на богослужениях и о возвращении в обиход местных традиций, запрещенных имперским центром.

А когда империя развалилась, то в 1918-1920 годах в независимой Украинской Народной Республике сформировалось мощное движение священников за независимость от Москвы. Приходские батюшки, которые видели своих прихожан каждый день, не просто хотели служить на языке этих прихожан, но и добиться для них больше прав в церковной структуре. Ограничить деспотическую власть епископов, которые были преимущественно пророссийски настроены, и повысить роль приходов. Именно из этих предпосылок и возникла Украинская автокефальная, то есть независимая от Москвы, православная церковь в 1920-е (УАПЦ).

Следующие семьдесят лет – это период сопротивления с переменным успехом. УАПЦ запрещали и присоединяли к Русской православной церкви (РПЦ), а она при первой же возможности снова отделялась и объявляла себя независимой. Так случилось и во времена горбачевской перестройки.