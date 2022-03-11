"Наша паства не желает больше слышать имя патриарха Кирилла"

В УПЦ-МП назвали эти требования "гонениями". С тех пор тема гонений стала главной для этой церкви. Различные церковные медиа регулярно пишут о "рейдерских захватах храмов" националистами-радикалами-сторонниками ПЦУ, священники организуют "молитвенные стояния" рядом с правительственными зданиями, требуя прекратить "гонения" и вернуть "захваченные" храмы. Церковное руководство стало даже использовать культы святых, чтобы мобилизовать своих прихожан для сопротивления государству. "Гонения", к которым добавились апокалиптические ожидания, связанные с ковидом и вакцинацией, способствовали росту неприязни церкви к государству. Наконец, 21 февраля 2022, в своей речи о признании ЛДНР Владимир Путин также сказал, что Украина преследует УПЦ-МП.

"Истерия"

Неудивительно, что тема возможного вторжения России в Украину не нашла должного отклика среди руководства УПЦ-МП. Церковная повестка до самого начала войны была забита новостями о "гонениях" и "захватах храмов". Весь январь и февраль, пока прогнозы становились все хуже, а у вторжения даже появилась конкретная дата – 16 февраля, УПЦ-МП "громко молчала". Предстоятель, митрополит Киевский Онуфрий, никак не комментировал скопление российских войск на границе, а второе лицо церкви – управляющий делами митрополит Антоний – и вовсе называл происходящее "искусственно раздуваемой" паникой.

Крупнейшие связанное с УПЦ-МП медиа – Союз православных журналистов (СПЖ) – в редакционной статье, опубликованной 15 февраля, накануне предполагаемого вторжения, утверждало, что "истерия" по поводу возможного российского нападения – это медиа-кампания, которую Запад ведет против Украины. А один из авторов СПЖ даже повторил тезис российской пропаганды о том, что война России с Украиной – в интересах некоего "Англо-саксонского блока".

Только на следующий день после признания Путиным независимости ЛДНР стена официального молчания треснула. Митрополит Онуфрий, в коротком послании, опубликованном на сайте УПЦ-МП, заявил, что его церковь "поддерживает территориальную целостность Украины".

"Каиново убийство" и гей-парады на Донбассе

Уже в первый день российского вторжения, Онуфрий обратился к верующим с неожиданно прямым видео-посланием, в котором призвал защищать Украину от российской агрессии. Он выразил поддержку украинской армии, и призвал Путина остановить "братоубийственную войну":

"И мы сегодня просим вас, Владимир Владимирович, остановить войну. Наши народы – украинский народ и российский народ – народы, которые вышли из одной Киевской Днепровской купели. И самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого. Война между такими народами называется Каиновым убийством, потому что она повторяет первый грех убийства, который совершился на земле, когда сын Адама Каин убил своего младшего брата Авеля".

В отличии от него, патриарх Кирилл в своем обращении не сказал ничего о российском вторжении, а просто призвал "все стороны конфликта сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей". А через несколько дней патриархия подготовила специальную молитву "о восстановлении мира", из текста которой следует, что на "Святую Русь" напали "иноплеменные языки", что очень напоминает кремлевскую риторику о "расширении НАТО на восток", грозящем безопасности России.