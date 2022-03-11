"Наша паства не желает больше слышать имя патриарха Кирилла"
Чем больше страдают украинцы, тем сильнее растет недовольство московским патриархом Кириллом среди многих православных. Кирилл не просто не обратился со словами поддержки к своей украинской пастве, но и, по сути, благословил путинскую войну. Целый ряд епархий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата перестали поминать патриарха за богослужением, а некоторые выступили с требованием провозгласить независимость от Москвы.
Российские войска обстреливают ракетами украинские города, убивая людей, уничтожая жилые дома, школы и, наконец, церкви. Во многих случаях это церкви, принадлежащие юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ-МП).
"Гонения"
В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Вполне ожидаемо, эти события имели негативные последствия для церкви, сохранявшей "духовное единство" с Москвой. Если до этого УПЦ-МП воспринимали как часть "мягкой силы" Москвы, то после 2014 года церковь попала под шквал критики за продвижение российских нарративов о войне на Донбассе, и за сотрудничество с так называемыми Луганской и Донецкой народными республиками (ЛДНР).
В 2018 году, украинский президент Петро Порошенко, используя общественное недовольство, сумел добиться от Константинопольского патриарха провозглашения независимости Украинской церкви. Находящиеся вне юрисдикции Москвы непризнанные православные общины Украины объединились и создали ПЦУ, которой Константинополь дал Томос об автокефалии. В том же году, украинский парламент принял закон требующий от УПЦ-МП отразить в своем официальном названии "связь со страной-агрессором". Церковь обжаловала это решение в суде, и пока дело рассматривается, она продолжает называться "Украинской Православной Церковью". А через несколько месяцев после получения Томоса, более 500 общин УПЦ-МП перешли в ПЦУ.
Тема возможного вторжения России в Украину не нашла должного отклика среди руководства УПЦ-МП.
В УПЦ-МП назвали эти требования "гонениями". С тех пор тема гонений стала главной для этой церкви. Различные церковные медиа регулярно пишут о "рейдерских захватах храмов" националистами-радикалами-сторонниками ПЦУ, священники организуют "молитвенные стояния" рядом с правительственными зданиями, требуя прекратить "гонения" и вернуть "захваченные" храмы. Церковное руководство стало даже использовать культы святых, чтобы мобилизовать своих прихожан для сопротивления государству. "Гонения", к которым добавились апокалиптические ожидания, связанные с ковидом и вакцинацией, способствовали росту неприязни церкви к государству. Наконец, 21 февраля 2022, в своей речи о признании ЛДНР Владимир Путин также сказал, что Украина преследует УПЦ-МП.
"Истерия"
Неудивительно, что тема возможного вторжения России в Украину не нашла должного отклика среди руководства УПЦ-МП. Церковная повестка до самого начала войны была забита новостями о "гонениях" и "захватах храмов". Весь январь и февраль, пока прогнозы становились все хуже, а у вторжения даже появилась конкретная дата – 16 февраля, УПЦ-МП "громко молчала". Предстоятель, митрополит Киевский Онуфрий, никак не комментировал скопление российских войск на границе, а второе лицо церкви – управляющий делами митрополит Антоний – и вовсе называл происходящее "искусственно раздуваемой" паникой.
Крупнейшие связанное с УПЦ-МП медиа – Союз православных журналистов (СПЖ) – в редакционной статье, опубликованной 15 февраля, накануне предполагаемого вторжения, утверждало, что "истерия" по поводу возможного российского нападения – это медиа-кампания, которую Запад ведет против Украины. А один из авторов СПЖ даже повторил тезис российской пропаганды о том, что война России с Украиной – в интересах некоего "Англо-саксонского блока".
Только на следующий день после признания Путиным независимости ЛДНР стена официального молчания треснула. Митрополит Онуфрий, в коротком послании, опубликованном на сайте УПЦ-МП, заявил, что его церковь "поддерживает территориальную целостность Украины".
"Каиново убийство" и гей-парады на Донбассе
Уже в первый день российского вторжения, Онуфрий обратился к верующим с неожиданно прямым видео-посланием, в котором призвал защищать Украину от российской агрессии. Он выразил поддержку украинской армии, и призвал Путина остановить "братоубийственную войну":
"И мы сегодня просим вас, Владимир Владимирович, остановить войну. Наши народы – украинский народ и российский народ – народы, которые вышли из одной Киевской Днепровской купели. И самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого. Война между такими народами называется Каиновым убийством, потому что она повторяет первый грех убийства, который совершился на земле, когда сын Адама Каин убил своего младшего брата Авеля".
В отличии от него, патриарх Кирилл в своем обращении не сказал ничего о российском вторжении, а просто призвал "все стороны конфликта сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей". А через несколько дней патриархия подготовила специальную молитву "о восстановлении мира", из текста которой следует, что на "Святую Русь" напали "иноплеменные языки", что очень напоминает кремлевскую риторику о "расширении НАТО на восток", грозящем безопасности России.
Печальная ирония состоит в том, что в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, патриарх хотя бы попытался продемонстрировать свое неприятие конфликта с Украиной. Он проигнорировал торжественное заседание, где так называемые представители Крыма подписали договор о вхождении полуострова в состав России. Митрополит Онуфрий, напротив, все последние восемь лет, начиная с момента своего избрания, так или иначе способствовал продвижению кремлевского нарратива о "междоусобной брани" на Донбассе, и всячески обходил тему Крыма.
Теперь же и Онуфрий, и синод УПЦ-МП несколько раз попросили Кирилла повлиять на Путина, чтобы остановить войну. Но вместо ответа – получили проповедь патриарха о том, как Донбасс восемь лет пытаются уничтожить из-за того, что там отказываются проводить гей-парады. А затем и еще одну – где в конфликте между частями "по сути одного, русского народа" Кирилл винит не Россию, а неких "соседей", которые внушили "частям этого народа, что вы вовсе не один народ".
"Мы приняли решение прекратить поминовение Московского Патриарха"
Невнятная, а затем и откровенно про-путинская позиция патриарха спровоцировала ответную реакцию в епархиях УПЦ-МП. Ряд клириков прибег к важному символическому жесту – они отказались поминать Кирилла во время богослужения.
Поминовение предстоятеля — это важная деталь, цель которой – показать единство церкви. Обычно во время службы в украинских храмах, священник поминает вслух патриарха, киевского митрополита и своего местного епископа. Это происходит несколько раз во время службы: священник выходит к собравшимся прихожанам с чашей для причастия и громко произносит молитву начинающуюся со слов "Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси".
Уже через три дня после начала российского вторжения, в телеграм-канале известной богословки Наталли Василевич появилось сообщение, что часть братии Киево-Печерской лавры перестала поминать Кирилла. Невероятность этого факта в том, что Лавра – это один из самых значимых монастырей УПЦ-МП, в нем находится резиденция митрополита Онуфрия и все центральные церковные институты. А руководит им одиозный митрополит Павел, который всегда выступал за единство с Москвой.
Сегодня из более чем пятидесяти епархий УПЦ-МП, семнадцать не поминают патриарха Кирилла в богослужениях.
А 1 марта поминать Кирилла отказались целая Сумская епархия – ее непрерывно обстреливает российская армия. Местное духовенство направило своему епископу – митрополиту Евлогию – коллективное обращение:
"В эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти… В этой тяжелой ситуации, руководствуясь велением нашей пастырской совести, мы приняли решение прекратить поминовение Московского Патриарха за богослужениями. Это решение продиктовано также и требованиями нашей паствы, которая, увы, не желает больше слышать в наших храмах имя патриарха Кирилла".
Митрополит Сумский Евлогий поддержал эту инициативу и направил соответствующее письмо в Москву. Еще через три дня, количество непоминающих епархий по разным оценкам колебалось между одиннадцатью и пятнадцатью. Сегодня из более чем 50 епархий УПЦ-МП, 17 не поминают Кирилла.
Но непоминающие не исчерпываются этими церковными областями. Даже в тех епархиях, где не было ни коллективных обращений, ни соответствующих решений местных епископов, отдельные священники тоже перестают поминать патриарха. "Похоже, что по состоянию на сегодня патриарха перестали поминать в большинстве церквей УПЦ МП. Однако проверить эту информацию сложно," – сказал еще 6 марта известный богослов, архимандрит Кирилл Говорун.
Многие епархии, отказавшиеся поминать патриарха, напрямую пострадали от российских бомбардировок – например Сумская, Житомирская, Белоцерковская или Вознесенская. Но большинство непоминающих расположены в тех областях Украины, которые российские обстрелы практически не затронули. Находясь в тылу, местные православные не хотят выглядеть коллаборантами в глазах своих соседей, и таким образом показывают свою гражданскую лояльность.
Такой символический протест не нов. После начала войны на Донбассе очень многие священники УПЦ-МП перестали поминать московского патриарха – либо по собственной инициативе, либо под давлением прихожан. Церковное руководство в Киеве этому не препятствовало, а в Москве – не замечало. Но никогда раньше непоминование не принимало таких масштабов, как за последние дни.
"Пахнет расколом"
Ведет ли отказ поминать патриарха к церковной независимости от Москвы? В большинстве обращений о прекращении поминовения патриарха речь об автокефалии не идет. Напротив, священники всячески подчеркивают, что остаются "приверженцами канонического порядка" и "сохраняют верность" УПЦ-МП и митрополиту Киевскому Онуфрию. Их протест подается как недовольство конкретным патриархом, но не самой структурой церкви.
Некоторые епархии, тем не менее, в той или иной степени говорят о разрыве отношений с Москвой. Например, митрополит Житомирский в своем обращении к верующим епархии пишет что "Украинская церковь не может иметь ничего общего со страной-оккупантом", не уточняя, однако, означает ли это автокефалию. В отличии от епископов, епархиальные священники говорят более прямо. Духовенство во Львовской, Владимир-Волынской, Ровенской и Черкасской епархиях, обращаясь к своим епископам, пишет, что Украинская церковь должна быть независимой от Москвы.
Священники из Ровно просят синод УПЦ-МП напомнить патриарху о его "давнем обещании – дать автокефалию". Священники Волыни хотят поставить вопрос о независимости "немедленно". А священники со Львова в длинном и эмоциональном послании к своему епископу просят созвать собор УПЦ-МП и провозгласить автокефалию (орфография и пунктуация оригинала приводятся без изменений – прим.ред.):
"Пребывание в молитвенном и евхаристическом единстве с Московским Патриархатом, даже после принятия решения не поминать за Божественной Литургией Патриарха Кирилла, выставляет верующих УПЦ перед их друзьями, родственниками и побратимами вражескими коллаборантами и предателями. Хотя на самом деле они ТАКОВЫМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. Мы все – патриоты… Мы готовы быть исповедниками веры за Христа и Церковь, но не за личность Патриарха Московского и Московский Патриархат, которые не поддерживают своих братьев во время братоубийственной войны".
Такие настроения среди прихожан подтверждает и свежий социологический опрос, проведенный 8-9 марта группой "Рейтинг". Согласно его данным, 52 процента прихожан УПЦ-МП поддерживает "идею разрыва связей с российской православной церковью". И лишь 13 процентов выступает против этого.
Реакции в церковных медиа на подобные требования смешанные. "Ребята, пахнет расколом", пишут в комментариях под видеообращением Киевских священников к патриарху, "такие решения должны приниматься иначе – когда в сердце не гнев, а мир и тишина. Когда ты, как заповедал Спаситель, простил своих врагов. И еще. В тяжелые томосные времена наша Церковь осталась единой благодаря абсолютному доверию нашему Предстоятелю. Нужно ждать его слова и сейчас" – говорят в СПЖ.
Чем больше украинцев погибает в ходе российской агрессии, тем сильнее становится общественное порицание связей с Московским патриархатом.
Но Предстоятель – митрополит Онуфрий – пока ничего не сказал о прекращении поминовения патриарха или возможной автокефалии. А вот управделами УПЦ-МП митрополит Антоний публично вступился за митрополита Сумского Евлогия, который одним из первых отказался поминать патриарха. Евлогию из Москвы указали на то, что "прекращение поминовения Предстоятеля Церкви не из-за вероучительных или канонических ошибок, или заблуждений, а из-за несоответствия тем или иным политическим взглядам и предпочтениям, — это раскол". Митрополит Антоний в отчет записал видео, в котором назвал Евлогия "известным всей Церкви и одним из образованнейших православных иерархов, опытным епархиальным архиереем, приверженцем канонического устройства нашей Церкви".
Тем не менее, пока что позиция церкви по вопросу автокефалии звучит так: "Все церковные вопросы должны рассматриваться и решаться исключительно каноническим путем и соборным разумом. И все это должно делаться не под грохот боевых взрывов, а в мире Христовом и молитве".
"Начать переговоры с ПЦУ"
Руководство УПЦ-МП молчит и выжидает. Провозгласив автокефалию, УПЦ-МП окажется в полной изоляции. Московский патриархат этой автокефалии не признает, ведь это разрушит его любимую "Святую Русь", о которой патриарх не стесняется говорить, даже когда Россия разрушает украинские города и убивает украинских граждан.
Греческие церкви не признают такую автокефалию тем более – ведь в их представлении в Украине уже есть независимая церковь: ПЦУ. Так что единственным выходом для УПЦ-МП будет начать переговоры с ПЦУ об объединении или взаимном признании, как уже вовсю требуют некоторые священники. Однако начать переговоры с ПЦУ будет огромным поражением для Онуфрия, который последние годы обвинял ее в преследованиях своей церкви. Как ему объяснить верующим, что "раскольники" и "радикалы" вдруг станут "братьями во Христе"? До сих пор Онуфрий не высказывался в пользу автокефалии, но и число епархий, выступающих за нее, пока тоже очень ограничено.
Провозглашение автокефалии натолкнется и на еще одно препятствие – мировоззренческое. УПЦ-МП все время своего существования строила свою идентичность вокруг идеи духовного единства "братских народов", которые вышли из "одной купели крещения". Она всегда отвергала идею автокефалии, чтобы избежать превращения церкви в "инструмент политической борьбы". Святые, которых она канонизировала, праздники, которые она праздновала, были призваны показать, что церковь "вне политики", и что единство с Москвой — это "тысячелетняя традиция", которую нельзя прерывать.
Чем больше украинцев погибает в ходе российской агрессии, тем сильнее становится общественное порицание связей с Московским патриархатом. Некоторые местные власти запрещают деятельность УПЦ-МП, полиция проводит обыски в храмах и монастырях. Некоторые подозревают УПЦ-МП в подрывной деятельности в пользу России, ведь в подобном она уже была замечена в 2014 году. И чем дольше идет война – тем больше храмов УПЦ-МП подвергаются обстрелам. Новости о "гонениях" на церковных сайтах постепенно сменяются новостями о храмах, разрушенных российским оружием.
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