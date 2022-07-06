"Обман и страх – главные орудия автократа": разговор с Сергеем Гуриевым

Вы еще часто приводите пример с Ли Куан Ю – лидером Сингапура и другим образцом для подражания российских лидеров. Здесь встает вопрос о роли личности: спин диктатура – это история про одного человека или это набор определенных людей с определенными взглядами? И еще вопрос – как она разваливается: руками одного или усилиями многих?

Спин диктатуры – это истории персоналистские. И тем не менее, ни один человек не может управлять страной в одиночку, нужна группа людей. У всех у них есть команда. Ли Куан Ю правил страной с парламентским большинством. Современная Венгрия – это диктатура одного человека, и партия у него есть; современная Турция – тоже хороший пример подобного режима. В стране, разумеется, есть какая-то элита. У этой элиты нет идеологии – она просто хочет жить хорошо, оставаться у власти, и, конечно же, это не один человек. Но так уж книга у нас устроена – это яркие истории про одного лидера.

Партийная, военная или религиозная диктатура более характерны для ХХ века. Спин диктатуры лучше приспособлены к реалиям века XXI, но с другой стороны, они рано или поздно наталкиваются на препятствие – как заставить замолчать образованное большинство.

К 2020 году оказалось, что еженедельная передача Навального в Youtube, его программа "5 шагов", набирают много просмотров. Одновременно с этим выяснилось, что к 2021 году популярность Путина снизилась до исторического минимума. Спин диктатор должен с этой проблемой бороться. Поэтому Навальный был отравлен, потом посажен, а его организация разгромлена. Это был вызов для системы. И эта система перешла к диктатуре страха. Но если вы посмотрите на Армению, там произошла реальная демократизация. Можно критиковать правительство Пашиняна, но переход от Саргсяна к Пашиняну – это была демократизация. Саргсян хотел [остаться у власти], но не смог ее удержать. Может быть, это маленькая страна, где все всех знают и все понимают, но он не смог продолжать обманывать людей.

Вы выделяете элемент экономического процветания и эффективного управления. В какой мере экономическая составляющая важна в таких режимах?

Сталину не нужен был спин, но в путинское время Сталина начали называть "эффективным менеджером". Потому что назвать Cталина "эффективным администратором террора" можно, но это не позитивная коннотация. Так как у спин диктаторов нет идеологии, они рассуждают на демократическом языке. В одной из наших статей мы попытались разобраться в том, какие слова употребляют современные диктаторы. Для этого мы сопоставили речи современных и старых диктаторов с речами демократов. Мы обнаружили, что спин диктаторы говорят теми же словами, что и демократические лидеры. Зато содержание их речей статистически значимо отличается от речей старых диктаторов. Они говорят об экономике, общественных благах, образовании. Сейчас Путин начал говорить о национал-предателях, которых надо выплюнуть как мошку. Это уже другой нарратив. Предыдущий был про менеджеров, и экономика была чрезвычайно важна.

Как правило, эти режимы зависимы от коррупции, хотя они притворяются демократиями, и законы их формально написаны так же, как и в демократиях. В России есть бюджетный кодекс, в России формально воровать нельзя. Но элита должна быть заинтересована в сохранении статус-кво. Путинский министр должен получать больше, чем во Франции – но легально ему нельзя платить, поэтому ему нужно платить в конверте. Поэтому расследования Навального показывают: у всех есть незадекларированный источник дохода.

Коррупция такого уровня, естественно, разрушает экономику. То, что произошло в России после 2013 года – стагнация. И до 2014 года экономика перестала расти, потому что коррупция разрасталась. Соответственно, нарратив стал меняться: мы не растем, экономика может стагнировать, но Путин продавал месседж, что без него был бы развал и 1990-е годы. Лучше уж стагнация, чем хаос. Сейчас вот как раз хаос, но, хотя авторитарные лидеры становятся популярны когда экономика растет, важен не только рост экономики, но и как люди его воспринимают.

В одной из наших статей мы разделяем влияние реальных составляющих экономического роста на популярность диктаторов: рост ВВП, инфляция, безработица. С другой стороны, есть и субъективные составляющие – например, восприятие экономического успеха. Оказывается, обе части имеют значение. Если у вас есть контроль над медиа, у вас может получиться убедить людей, что в стране все хорошо. Поэтому важен контроль над информацией.