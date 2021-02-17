Деньги в хату: как Украина ввела платные камеры в СИЗО

В платных камерах действительно есть видеонаблюдение "с целью обеспечения надлежащего ухода и контроля за поведением заключенных и осужденных". Сам министр заявлял, что это необходимо, "чтобы сделать эксперимент прозрачным и избежать злоупотреблений". По словам замминистра Высоцкой, это была ее личная инициатива. Она утверждает, что камеры не направлены на зону санузла и частично спальное место: "Я понимаю, что могут быть злоупотребления, я не каждый день с проверкой. Потому у нас есть видеомониторинг, и потому там безопаснее".

Представители администрации Харьковского, Киевского и Ивано-Франковского СИЗО, с которыми удалось пообщаться лично, рассказали, что услуга настолько популярна, что иногда желающих ею воспользоваться больше, чем количество камер. Чаще всего в платных камерах живут мужчины, в среднем они проводят там месяц-два и освобождаются под залог. Кроме того, нельзя составить портрет пользователей услуги по совершенным преступлениям: все зависит от финансовой возможности конкретного человека.

По словам Высоцкой, большинство публичных людей и политиков попадают в платные камеры Киевского СИЗО, поскольку там больше всего мест: "Мы постоянно беседуем с руководителями по поводу расширения, потому что хотя бы 1-2 места свободных должно быть всегда, чтобы не было коррупции и конкуренции среди желающих туда попасть. С другой стороны, я не могу превратить СИЗО в платное учреждение".

Пока соотношение платных и бесплатных камер ни в одном СИЗО нормативно не урегулировано. По словам замминистра, заполненность СИЗО разная, и в случае определения процента платных камер есть вероятность нарушить право на достаточную жилую площадь проживающих в бесплатных. Таким образом сейчас начальники изоляторов увеличивают количество платных камер на свое усмотрение: "Мы не запрещаем, но они должны думать, смогут ли они расширять проект, не нарушая права других людей", — говорит Высоцкая.

Обвинения в дискриминации

"Безусловно неправильно, что быт арестантов зависит от возможности заплатить за хорошие условия. Презумпция невиновности обязывает к каждому из этих людей относиться одинаково и обеспечивать равно положительные и равно комфортные условия", — говорит юрист Дмитрий Мазурок. Он — один из украинских правозащитников, который считает платные камеры проявлением дискриминации.

Критиком проекта Минюста внутри страны также стал Офис уполномоченного по правам человека. Омбудсмен Людмила Денисова неоднократно называла платные камеры проявлением дискриминации. Критика усилилась после того, как летом 2020 года во время мониторингового визита в Запорожское СИЗО правозащитники обнаружили, что один осужденный выкупил для себя все три места в платной камере. 18 сентября на своей странице в фейсбуке Денисова заявила, что ее офис подаст судебный иск "об отмене порядка проведения экспериментального проекта или внесения изменений в него". oDR отправил официальный запрос с просьбой подтвердить, было ли подано обращение, но к моменту выхода материала в аппарате не смогли прокомментировать этот вопрос.

По словам замминистра Высоцкой, министерство вело длинную переписку с омбудсменом, и, несмотря на то, что каждый остался при своем, публичная критика сейчас утихла: "Как нам защитить права человека, когда нечем это делать? Мне их (заключенных — прим. ред.) домой забрать? Что мне сделать? Когда органы пишут предписания, которые невозможно выполнить просто потому, что невозможно их выполнить — это мне было удивительно". По словам Высоцкой, международные проекты, работающие в Украине, от жесткой критики воздержались, но и публично хвалить министерство не стали.

12 декабря 2020 года Комитет министров Совета Европы в ответ на замечания Европейской сети судебной защиты прав заключенных (EPLN) и Харьковской правозащитной группы обнародовал свое решение по поводу системных проблем украинских пенитенциарных учреждений. Комитет сообщил, что проект Минюста "вызывает вопросы относительно его совместимости с принципами Конвенции" и призвал власти "принять меры для улучшения материальных условий и питания, не опираясь на финансовые взносы заключенных".

"Просто все зависит от финансовой возможности"

Министерство юстиции и Государственная уголовно-исполнительная служба проект платных камер дискриминационным не считает, аргументируя это тем, что оплата таких условий добровольная, дополнительные деньги для подготовки платных камер из госбюджета не выделялись, к тому же проект якобы имеет социальную функцию — призван собрать средства для улучшения общих условий в СИЗО. Высоцкая объясняет, что над экспериментом они работали тщательно и "нашли себе юридическую тропу": платная камера — необязательная дополнительная услуга. "Такие услуги в государстве есть не только в нашей сфере, но также и в медицине, в образовании. Можно получить бесплатную базовую услугу, а можно — платную. По этой аналогии мы и идем", — говорит Высоцкая.

Администрация украинских СИЗО публично поддерживает мнение министерства.

"Пусть правозащитники учитывают все возможности. Так можно дискриминировать любую ситуацию. У одного зарплата больше, он может позволить себе поехать отдыхать на Кипр, а другой — нет. Кто-то может купить себе икру, а кто-то нет. В нашей жизни это обычное явление. Кто может себе оплатить лучшие условия проживания — пожалуйста, никто не запрещает", — так прокомментировал oDR замначальника Ивано-Франковского СИЗО Иван Гурик.

"В принципе во всем мире есть дискриминация по экономическому признаку. У кого есть больше экономических возможностей, у того есть больше возможностей. Я какой-то дискриминации здесь не вижу. Люди готовы оплачивать платные услуги — они оплачивают. Они не готовы оплачивать — не оплачивают. Ничего дискриминационного нет. Просто все зависит от финансовой возможности", — поддерживает коллегу замначальника Киевского СИЗО Дмитрий Музыченко.

Заместитель начальника Харьковского СИЗО Дмитрий Холод на критику правозащитников ответил коротко: "Я никак не отношусь к этому. Мысли у меня есть, но у нас есть приказ, который мы исполняем. Относиться к этому я могу по-разному, но выполняю".

Сколько продлится эксперимент, в министерстве не могут сказать наверняка, однако уже сейчас понятно, что ведомство им довольно. В начале 2022 года Кабмин должен будет определить, закрепить ли его на уровне закона. "После того, как у нас появятся новые СИЗО, потребность в платных услугах отпадет. Это будет нескоро, но пока этот проект будет их поддерживать", — говорит Высоцкая.

Министр Малюська планирует пойти еще дальше — разгрузить изоляторы и уменьшить бюджетные расходы на их содержание: "Следующим шагом должны стать частные СИЗО, чтобы комфортные бытовые условия создавали не мы и не за счет налогоплательщиков".