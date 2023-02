América Latina faz pouco progresso no combate à corrupção

Haiti: corrupção desenfreada em meio ao colapso da segurança

O Haiti, preso entre a turbulência política e o colapso institucional após o assassinato de seu presidente em 2021, caiu seis lugares no ano passado, ficando em 171º lugar entre os 180 países.

A corrupção foi a principal fonte de lucros ilícitos no país, acima de crimes como tráfico de drogas, tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, segundo o relatório de 2021 publicado pelo Global Financial Integrity, um think-tank americano focado em crimes financeiros.

Políticos e policiais haitianos há muito mantêm laços estreitos com facções criminosas, inclusive financiando-as para reprimir a oposição política. Mas sanções internacionais contra alguns dos líderes mais conhecidos do Haiti forneceram mais detalhes sobre tais redes em 2022. O ex-presidente Michel Martelly foi a figura mais proeminente entre os sancionados pelo Canadá por suposto financiamento de gangues. Outros visados pelos Estados Unidos e Canadá incluíram dois ex-primeiros-ministros e figuras importantes em ambas as casas da Assembleia Nacional do Haiti.

“Essas pessoas se beneficiam diretamente das atividades de gangues e estão associadas a um sistema corrupto”, disse a ministra de relações exteriores do Canadá, Mélanie Joly, em novembro do ano passado.

Embora grande parte da classe dominante tradicional do Haiti tenha deixado suas posições de liderança, as tentativas de lucrar com a atual deterioração continuam. O homem mais rico do Haiti, Gilbert Bigio, também é suspeito de financiar operações de gangues e permitir a importação ilegal de armas pesadas para grupos armados.

A corrupção desenfreada no Haiti levou ao impasse em que o país se encontra — e do qual dezenas de milhares de habitantes desesperadamente procuram fugir.

A percepção do país, tanto no país como no exterior, pode estar em um nível baixo histórico, o que torna ainda mais preocupante o fato de não ter sido o pior da lista para a América Latina e o Caribe.

Venezuela: feudos criminosos permitem propagação da corrupção

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reinventou-se. Superou tentativas de destituição, rebateu análises de fraco apoio político e sobreviveu a sanções internacionais.