Embora milhares de garimpeiros tenham deixado a TI Yanomami desde que Lula assumiu o cargo, a influência e o apoio do PCC estão encorajando alguns a resistir e enfrentar as forças de segurança do governo.

“Não é novidade que garimpeiros ataquem os Yanomami, mas a resistência ativa dos garimpeiros às forças federais tendem a ser raras”, explica Rodrigo Chagas, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Tiroteios como o que matou o Presidente, do PCC, “não são comuns” entre os garimpeiros, acrescenta.

A participação do PCC provavelmente varia de um garimpo a outro. Essas operações de mineração são tão obscuras que o PCC pode financiar minas ou comprar maquinário pesado com dinheiro da droga sem que os garimpeiros tenham ideia dessas conexões, diz Chagas, acrescentando que alguns membros do PCC parecem estar diretamente envolvidos no garimpo ilegal.

Essa crescente interconectividade entre o tráfico de drogas e o garimpo ilegal ficou conhecida como narcogarimpo, com o PCC frequentemente usando o mesmo avião para transportar ouro e drogas extraídos ilegalmente da Amazônia.

Mesmo com o reforço da atuação do governo brasileiro no território, Muggah observou: “A diversificação do PCC em vários elos da indústria do garimpo ilegal representa um sério desafio para o subfinanciamento da polícia e dos agentes de proteção ambiental que atuam na Amazônia”.

Este artigo foi originalmente publicado em espanhol e inglês no InSight Crime.