As autoridades brasileiras estão apertando as restrições aos garimpeiros ilegais no território indígena Yanomami, mas dada o deslocamento desses garimpeiros para outros lugares, não parece que a atividade ilegal sofrerá até que a legislação contra a "lavagem" de ouro entre em vigor.

A Polícia Federal (PF) anunciou no dia 2 de março que os garimpeiros que deixassem as regiões de Palimiú e Walo Palis, no norte do estado de Roraima, de barco, só seriam autorizados a fazê-lo entre 7h e 17h. A polícia estabeleceu postos de controle nos rios Mucajaí e Catrimani para a fiscalização de barcos.

A medida faz parte de uma operação contra o garimpo ilegal de ouro, lançada em fevereiro para desalojar garimpeiros de terras da etnia Yanomami. A mineração ilegal causou grandes danos ambientais no estado, onde garimpeiros foram acusados ​​de atacar os Yanomami e incendiar suas casas.

Em 23 de fevereiro, as autoridades anunciaram que iriam reforçar a presença das forças de segurança em Roraima depois que uma frota de barcos mineiros derrubou uma barricada no rio Uraricoera e abriu fogo contra funcionários do governo.

Apesar do ataque, as medidas contra o garimpo ilegal em Roraima foram amplamente bem-sucedidas: até 23 de fevereiro, apenas cerca de mil garimpeiros ilegais permaneciam de um total estimado de 15 mil operando no estado, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

No entanto, há temores de que os garimpeiros despejados de Roraima estejam simplesmente se deslocando para outras áreas vizinhas. Uma carta publicada em meados de fevereiro pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) apontava para a crescente a presença de garimpeiros com maquinário pesado em territórios indígenas no Pico da Neblina, no Amazonas, na divisa com Roraima.

Análise

A repressão do governo aos garimpeiros é apenas uma medida paliativa até que sejam colocadas barreiras à lavagem do ouro extraído ilegalmente, que é exatamente o que uma legislação aprovada recentemente busca.