América Latina 20 anos após o 11 de setembro: uma oportunidade desperdiçada

O mundo estava mudando antes de 11 de setembro de 2001, mas no momento em que os aviões derrubaram as torres em Manhattan, a história começou a acelerar na direção errada. A nítida imagem da queda do império americano se fixou na retina da humanidade.

Os noticiários matinais em toda a América Latina não podiam acreditar no que as redes gringas transmitiam ao vivo, enquanto a população da região, entre estupor e schadenfreude, percebeu que seu vizinho do norte era vulnerável.

A geopolítica passou a ser regida por outras forças. A América Latina deixou de ser o quintal da Guerra Fria para se tornar o poço sem fundo da China – o pasto para o extrativismo ilimitado trazido pela globalização.

Enquanto Washington e o Pentágono travavam guerras no Afeganistão e no Iraque, o Brasil emergia como uma potência global, e a robusta diplomacia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a promover alianças alternativas, como o BRICS. Juntos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul apresentaram uma alternativa ao G7. Embora a aliança não fosse sólida, dadas as profundas diferenças entre os participantes, o BRICS conseguiu mostrar que existia vida além da hegemonia norte-americana e europeia e que outros espaços geopolíticos, inclusive o do Sul Global, eram reais.

A guerra contra as drogas

A Guerra ao Terror liderada pelos Estados Unidos pôs de lado uma guerra anterior sangrenta e inútil que havia desencadeado, embora uma que ainda esteja sendo travada na América Latina: a guerra contra as drogas. Seguindo a mesma lógica de militarizar uma luta que deveria ser uma questão de policiamento direcionado, os governos dos Estados Unidos armaram fortemente as forças de segurança latino-americanas e as treinaram no uso de violência excessiva. Essas práticas são agora usadas contra populações civis, mas não são nada eficazes contra gangues criminosas e o tráfico de drogas. Na Colômbia, por exemplo – país que, junto com o México, é o epicentro dessa guerra – a polícia é comandada pelo Ministério da Defesa e não pelo Ministério do Interior.

Ao inundar a América Latina com armas e dólares, a guerra contra as drogas tornou-se um negócio que levou à perpetuação de guerrilhas anacrônicas. Nascidos durante a Guerra Fria, esses grupos se adaptaram entre uma guerra à outra – perderam seus ideais revolucionários e se transformaram em máfias sanguinárias, envolvidas até o cerne na extorsão e no tráfico de drogas.

A militarização das forças de segurança civil trouxe consigo a violenta repressão aos protestos sociais, recorrentes em um continente onde a desigualdade é enorme e cada crise econômica empurra uma incipiente classe média de volta à pobreza.

Enquanto os Estados Unidos dedicaram todas as suas forças para perpetuar sua ordem no Oriente Médio, a China aproveitou o vácuo de poder na América Latina para consolidar sua inserção econômica na região, que é discreta, mas profunda. O aumento da demanda por matérias-primas nas quais o continente é tão rico elevou o preço dos minerais, hidrocarbonetos, madeira e soja, e impulsionou as exportações de carne e peixe.