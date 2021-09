Destino dos últimos Piripkura está nas mãos de uma Funai cooptada pelo bolsonarismo

Além disso, o órgão recentemente reportou uma considerável diminuição nas taxas de desmatamento da Amazônia, informação que contradiz as principais agências que acompanham o fenômeno. Em agosto de 2021, a Funai relatou uma diminuição de 23,3% no desmatamento na Amazônia Legal entre 2019 e 2020. No entanto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), unidade vinculada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), registrou um aumento de 34% no desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020. Já o Instituto do Homem e do Meio Ambiente (Imazon) apontou um aumento de 30% do desmatamento em relação ao ano anterior.

Campanha de pressão para a renovação da portaria

Diante da gravidade da situação e dos recentes posicionamentos da Funai, um coletivo de organizações indígenas e indigenistas, encabeçado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e pelo Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi), lançou a campanha “Isolados ou Dizimados” para pressionar pela renovação da portaria da TI Piripkura e outras quatro TIs que abrigam povos isolados cujas portarias expiram entre setembro e janeiro: Jacareúba/Katawixi (AM), Piriti (RR) e Ituna-Itatá (PA).

Em 2020, a TI Piripkura foi a terra indígena que abriga povos isolados que sofreu mais desmatamento, com um total de 2.132 hectares derrubados, o equivalente a mais de 2 mil campos de futebol, segundo a campanha, citando relatório técnico desenvolvido pela Operação Amazônia Nativa (OPAN) e pelo ISA. A situação piorou em 2021, quando apenas em março um território de 518 hectares foi devastado de forma ilegal.

Nos últimos anos, a terra vem sofrendo um aumento no número de invasões por madeireiros e garimpeiros ilegais, o que demonstra a urgência de se proteger esse território, como afirma Bígio. “Todo o movimento tem sido para que ocorra essa renovação. Se mesmo com a portaria a situação deles está assim, imagina sem a portaria?” pergunta o ex-coordenador-geral de Índios Isolados e de Recente Contato na Funai. Amorim, do Opi, acredita que a Funai deve renovar a proteção, mas teme que reduza a área protegida.

Em 1985, Lobato já argumentava que sem a demarcação e proteção das terras habitadas pelos Piripkura, o povo indígena “estará fadado ao desaparecimento”, uma extinção que se daria “devido a omissão ou morosidade”.

A tomada dos órgãos governamentais pelas forças bolsonaristas ilustra a preocupação de Lobato que, relatada em 1985, lê-se hoje como uma profecia. “O que temos certeza é que, sem dúvida, [a história dos Piripkura] é uma caminhada de amarguras e sofrimentos e que se não nos apressarmos [o povo] não mais poderá contar-nos sua história, pois as chagas da extinção caminha inexoravelmente em sua direção”.