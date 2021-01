O bom, o mau e o vilão da insurreição no Capitólio dos Estados Unidos

Todos nós já conhecemos as imagens do momento em que partidários do presidente Donald Trump invadiram violentamente e tomaram a casa da democracia nos Estados Unidos, o Capitólio, durante a ratificação da vitória do presidente eleito Joe Biden. Por cerca de duas horas, o mundo inteiro ficou de queixo caído ao assistir o país que se orgulha de sua democracia vê-la desmoronar ao vivo e a cores. Embora as instituições tenham resistido ao golpe e a "ordem" tenha sido restaurada à noite, essas cenas nos dão muito para analisar e compreender.

O bom

Os eventos no Capitólio ofuscaram as notícias do ocorrido pouco antes do início daquela inconcebível insurreição.

Mas antes do caos, dois senadores democratas venceram o segundo turno das eleições no estado da Geórgia, pondo fim ao ciclo eleitoral de 3 de novembro. Sua vitória representou não apenas a confirmação do controle total do Partido Democrata na legislatura, mas também um marco histórico: o reverendo Raphael Warnock se tornou o primeiro senador negro do estado da Geórgia, estado do sul do país. Além disso, Jon Ossoff, outro membro de uma minoria por ser judeu, e um jovem jornalista investigativo, o acompanhará a Washington.

Essa vitória é fundamental para a presidência de Biden, pois garante uma legislatura totalmente dominada por seu partido, o que permitirá que sua administração aprove legislação de forma mais leve em um Congresso cada vez mais polarizado e truncado. O primeiro mandato de Barack Obama (2008-2012), quando o presidente também contava com maiorias de seu partido no Congresso, indica que o governo Biden não ficará completamente imune ao infame obstrucionismo, ou filibusterismo, do Senado americano, mas também sugere o alcance que poderá ter. Foi durante esse período que Obama conseguiu aprovar legislações importantes, como a Lei de Proteção e Cuidado Acessível ao Paciente e o pacote de resgate econômico.