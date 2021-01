Donald Trump, o escorpião, e o ataque à cidade brilhante na colina

Mas dado que a Al Qaeda e seus aliados não tinham capacidade real de derrubar a democracia ocidental, buscar um novo inimigo foi a solução proposta pelo populismo de extrema direita, um movimento político em ascensão em todo o mundo que usou a consolidação da globalização e a grande crise financeira de 2008 para aprofundar o ressentimento daqueles que ficaram de fora.

Culparam a China pelos males da globalização e os imigrantes, especialmente os latinos, pela falta de emprego. Mas a estes inimigos externos juntou-se um inimigo interno, e Donald Trump, um outsider que venceu as eleições de 2016 contra todas as probabilidades, encontrou o culpado perfeito em seus rivais políticos: os democratas.

Trump, um personagem duvidoso e abusivo que cresceu à sombra de fraudes imobiliárias e da fama da televisão, encarna uma parte perversa do sonho americano, que afirma que qualquer um pode se tornar rico e famoso na terra das oportunidades e que não há nada de perverso em usar o poder em seu benefício e de sua família.

Trump lidou com o imenso poder que lhe foi dado pela Casa Branca de forma arrogante, arbitrária e desprezível e deslumbrou milhões de americanos com sua retórica mentirosa e manipuladora, usando qualquer meio para elevar sua figura acima de tudo e de todos. E com sua visão transacional das relações humanas, baseada em um épico impiedoso onde tudo vale em um jogo de soma zero, e onde mentir a todo custo e destruir pessoas é parte do caminho para o progresso nos negócios e na vida. Essa estratégia pode servir para construir um império imobiliário, onde a especulação é o motor do lucro, e para sonegar impostos em massa, mas não serve para governar um país.

É difícil compreender como o Partido Republicano, o "Velho Grande Partido" de Abraham Lincoln, se jogou nos braços de um personagem tão psicopata sem calcular o perigo que representava para a democracia e suas instituições. Durante os quatro anos de Trump, testemunhamos o pior da política, uma que exige que políticos e autoridades públicas bajulem cegamente o líder com lealdade pessoal inabalável para manter o cargo e subir de posição.

Mas no momento da verdade democrática, representado pelas urnas e a possibilidade de alternância no poder, as máscaras caíram. Meses e meses antes das eleições, como fez nas eleições de 2016, Trump iniciou uma campanha para convencer a todos de que ele só perderia por uma razão: fraude em massa. Seus colegas republicanos o ouviram bradar este ataque à democracia e se calaram. A conivência dos republicanos também os faz culpados do que aconteceu.