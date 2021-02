Com as eleições no horizonte, o Brasil pode finalmente enfrentar suas injustiças?

Já foi popular descrever o Brasil como o país do futuro.

Que diferença meia década faz. Nos últimos anos, uma presidente eleita democraticamente foi destituída e um homem-forte autoritário subiu ao poder. Hoje, o maior país da América Latina está sofrendo uma “crise tripla” – uma pandemia descontrolada, tumulto econômico e turbulência política. Não era para ser assim. Então, o que explica esse mal-estar pelo qual o Brasil vem passando?

O Brasil conta com uma série de recursos que deveriam ter colocado o país no caminho do sucesso. Por um lado, é um gigante demográfico: com pelo menos 210 milhões de brasileiros, é o sexto país mais populoso do planeta. O Brasil também é uma potência econômica. Com um PIB de US$ 1,8 trilhão, é a décima maior economia do mundo. O país também é geograficamente vasto, abrangendo 8,5 milhões de km2 – equivalente a toda a Europa Ocidental – e abriga 40% das florestas tropicais do mundo, 20% de seu suprimento de água doce e 10% de sua biodiversidade.

Então, por que, apesar dessa abundância de riquezas, o Brasil tem lutado para cumprir o potencial de seu lema nacional, “ordem e progresso”, desde sua independência em 1822? Praticamente todos os acadêmicos que estudam o país concordam que não está à altura da ode ao positivismo do filósofo Auguste Comte: “l'amour pour principe e l'ordre pour base: le progres pour but” (“o amor por princípio e a ordem por base: o progresso por fim”).

O mito da harmonia racial

A resposta é que o Brasil sofre de um caso de confusão de identidade. Por meio século, o Brasil foi apresentado como uma espécie de paraíso sedutor, de natureza selvagem intocada, um lugar de indolência e sensualidade despreocupada, de cordialidade e harmonia racial. No entanto, essa imagem contradiz os fatos. O paraíso amazônico foi saqueado. O país também sofre de uma desigualdade assombrosa que coloca 90% da riqueza nas mãos de 10% da população, racismo extremo contra mais de 50% da população afro-brasileira, corrupção de tirar o fôlego, violência disparada e impunidade.

Hoje, a liderança política ruinosa do Brasil, a má gestão econômica e a crise da Covid-19 estão agravando aos desafios de longa data do país. Um dos livros mais perspicazes sobre o Brasil – “The Brazilians”, do professor de Direito americano Joseph Page – afirma que as sementes para o desempenho atual do Brasil foram plantadas há cerca de 200 anos. De fato, o país foi o único território no Novo Mundo a ser tanto sede de um império como uma colônia. O Brasil também foi o último país do Ocidente a abandonar a escravidão (em 1888), o que de certa forma explica sua estrutura de classes profundamente arraigada.

A questão de raça e racismo no Brasil merece uma observação mais detalhada. Durante o comércio de pessoas escravizadas no Atlântico, que começou nos anos 1500 e continuou até o final dos anos 1800, entre 3 e 5 milhões de indivíduos foram trazidos da África para o Brasil. Compare isso com as cerca de 300 mil pessoas escravizadas – cerca de 5% do total acumulado global – levadas aos Estados Unidos. Ainda assim, a questão racial foi tratada de forma velada na maior parte da história independente do Brasil. Durante anos, os estudiosos descreveram o Brasil como uma espécie de “democracia racial” composta de cidadãos vivendo em “harmonia racial”.

Surgiu uma narrativa romantizada das relações raciais – fortemente apoiada pela elite política e econômica do país – de que, de alguma forma, o Brasil havia escapado das provações e tribulações do racismo e da discriminação racial. Essa ideia remonta a um sociólogo brasileiro – Gilberto Freyre – na década de 1930. Ele sugeriu que o imperialismo benigno de Portugal, as relações estreitas entre senhores e escravos e a miscigenação ativa levaram inevitavelmente a uma "meta-raça" e uma sociedade pós-racial.