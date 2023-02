Brasil inova na luta global contra as fake news

Os bolsonaristas postaram cerca de três vezes mais vídeos no YouTube do que partidários de Lula e os perfis de esquerda, centro e da mídia tradicional, de acordo com pesquisa da equipe de segurança digital do Instituto Igarapé, um think tank brasileiro. Os canais de extrema-direita no YouTube também geraram mais de 1 bilhão de visualizações nas redes sociais entre agosto e outubro de 2022, com engajamento igualmente efusivo entre seguidores do Facebook e do Instagram.

O Estado de S. Paulo, terceiro maior jornal do Brasil, observou que o alvo preferencial da extrema-direita foi o STF, que segundo o jornal foi submetido a uma enxurrada de "ameaças, insinuações e muitíssima desinformação" sobre suas decisões destinadas a conter as fake news.

Embora falsidades partidárias não tenham conseguido mudar o rumo das eleições, elas seguramente ajudaram a diminuir a margem de vitória de Lula, que venceu no segundo turno por apenas 2 milhões de votos – levando a melhor na mais acirrada disputa eleitoral brasileira desde o retorno da democracia no final da década de 80. Uma pesquisa realizada logo após os ataques de 8 de janeiro mostrou que quase 40% dos brasileiros ainda acreditavam que Bolsonaro havia vencido a eleição presidencial. Que os manifestantes de Brasília tenham camuflado sua fracassada insurreição com as mesmas balelas apenas reforça a tática de transformar a desinformação em arma política.

Não surpreende que uma das primeiras ações de Lula como presidente foi lançar uma ofensiva contra a desinformação: a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia (PNDD). Ao criar o novo órgão, submetido à Advocacia-Geral da União (AGU), o governo enviou uma mensagem inequívoca: Brasília está determinada a vencer a guerra contra as fake news.

A iniciativa provocou uma reação feroz da extrema-direita e de alguns defensores da liberdade de expressão, que acusaram o governo de criar um Ministério da Verdade orwelliano para promover a censura. E não é só a extrema-direita que desconfia da nova Procuradoria. Ativistas de direitos digitais levantaram preocupações sobre o que constitui "desinformação", quem decide quais opiniões constituem incitação e quais poderes a PNDD terá para administrar tudo isso.

É um tema comum ao redor do globo: governos, empresas e ativistas estão debatendo não apenas como conter a desinformação, mas também para defini-la. A AGU elaborou sua própria definição: "mentira voluntária, dolosa, com o objetivo claro de prejudicar a correta execução das políticas públicas". É uma descrição tão ampla quanto imprecisa. A desinformação, segundo a instituição, inclui qualquer conteúdo destinado a promover ataques deliberados contra "membros dos Poderes". Tal definição tão ampla atraiu a rejeição de políticos da oposição e defensores dos direitos civis, que temem que a estrutura possa ser usada para silenciar oponentes e encorajar a censura.

Parlamentares brasileiros estão cientes dos riscos inerentes a uma definição imprecisa. Eles estão preocupados que a nova autoridade possa ser um convite ao ativismo judicial, senão à arbitrariedade. O resultado poderia levar a uma infinidade de desafios legais que apenas os advogados poderiam desejar. A AGU tomou nota e prometeu evitar o exagero.

Novidade mundial

O Brasil não é o único país democrático que luta contra as fakes news digitais. As autoridades públicas da Índia também estão avaliando a proibição de qualquer notícia considerada "falsa" nas mídias sociais. No entanto, as peculiaridades do Brasil o tornaram um laboratório de experimentação política, improviso e pisadas em falso.

Mais que uma democracia vibrante e agitada, o Brasil é também uma sociedade hiperconectada de cerca de 216 milhões de habitantes, de acordo com as últimas estimativas do censo, com cerca de 118 telefones celulares por 100 habitantes, o quinto maior mercado de mídia social do mundo e com pouca paciência para fontes de notícias convencionais.

O país há tempos sofre com a política disfuncional – 23 partidos ocupam assentos no Congresso, transformando cada debate em luta livre – e uma galopante desconfiança no governo, especialmente entre os eleitores jovens. Melhor para os populistas mais apelativos, que acenam para a tribuna, transformando o Brasil em um palco de exageros e embustes, algoritmicamente amplificados.

Mas depois de anos de embates tóxicos na internet e fora dela, o Brasil quer mostrar ao mundo como reagir. A rápida resposta do STF às ameaças na internet – reprimindo fake news e ocasionalmente penalizando seus autores – durante a campanha eleitoral de 2022 é certamente um modelo para outros países. No entanto, não será fácil alcançar um consenso público.