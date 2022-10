Desinformação assombra segundo turno das eleições presidenciais do Brasil

Isto cria um ponto cego para a mídia social na fronteira global da desinformação digital, do discurso de ódio e do extremismo online, com consequências concretas nos mercados emergentes, incluindo o Brasil. Em setembro, a Global Witness, uma ONG que monitora violência, riscos ambientais e ameaças aos direitos cívicos e humanos, enviou ao Facebook 10 anúncios em português contendo informações falsas sobre a eleição. No entanto, 100% dos anúncios foram aprovados. Ao repetir a experiência com o envio dos mesmos anúncios a três semanas das eleições de Outubro de 2022, observou-se que 40% dos posts ainda passaram pelos filtros, entre eles um que sugeria que o Supremo Tribunal Eleitoral havia adulterado as urnas eletrônicas.

Diversos grupos cívicos brasileiros também alertam para a enxurrada de desinformação durante a eleição. Um deles, o NetLab, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, expôs campanhas de desinformação em canais como o WhatsApp e Telegram durante o período que antecedeu a eleição. Da mesma forma, o Sum of Us, comunidade online que faz campanha para responsabilizar as empresas em questões como direitos humanos e apropriação do poder corporativo, descreveu como o Meta abriga um ecossistema de postagens e anúncios projetados para subverter a democracia. Quase 100 universidades brasileiras, think tanks e ativistas digitais estão pedindo às empresas de redes sociais para estabelecerem esforços para proteger a integridade eleitoral.

Apesar de todos esses esforços, a campanha de Bolsonaro segue na mesma toada. No entanto, apesar de toda a artilharia pesada que seus seguidores lançaram contra Lula, perdeu o primeiro turno das eleições por mais de cinco pontos percentuais e segue cotado para perder o segundo. Mesmo assim, ele não dá o “braço digital a torcer”. Até agora, Bolsonaro e os seus seguidores não perderam a oportunidade de bombardear os brasileiros com fábulas sobre a Justiça “comprada”, urnas fraudadas e até uma suposta “sala secreta” de contagem de votos, tudo a serviço da esquerda brasileira, segundo ele.

Bolsonaro chega agora ao segundo turno, não apenas como sobrevivente, mas também com ar de injustiçado. Pois surpreendeu o país ao superar as previsões de todas as nove pesquisas independentes que deram como certa a vitória de Lula.

Em noite frustrante para a esquerda, Lula levou 48,43 por cento dos votos contra 43,20 para Bolsonaro. Seus aliados, candidatos a postos legislativos e governos estaduais, também se saíram muito melhor do que o esperado, ganhando cargos de governador e lugares-chave no Congresso. Mudanças demográficas não detectadas e o voto útil em cima da hora podem ter induzido as empresas de pesquisa ao erro, mas não importa. Em tempos de pensamento mágico político, qualquer deslize ajuda a mover a já azeitada máquina de desinformação eleitoral.