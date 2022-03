Gabriel Boric diante dos desafios da história chilena

Uma segunda série de circunstâncias exigirá atenção imediata. Uma crise migratória no extremo norte do país, região com forte presença de trabalhadores indocumentados de toda a América Latina, semeou uma reação anti-imigrante tóxica que levou a bloqueios de caminhoneiros. Se repetidas, essas ações poderiam paralisar áreas significativas da economia e colocar a própria postura de Boric de acolher seus irmãos e irmãs latino-americanos à prova.

No sul do país, as exigências de grupos indígenas há muito negligenciados geraram um terreno fértil para a violência. O novo presidente está determinado a rejeitar a militarização instalada por seu antecessor de direita e abrir um diálogo pacífico com todas as partes, mas os desdobramentos locais podem limitar a sua margem de manobra.

Um dilema semelhante o espera diante do aumento do crime e do narcotráfico, ao mesmo tempo em que tenta retreinar uma força policial recalcitrante que sistematicamente brutaliza jovens e pobres.

O maior desafio do novo governo, no entanto, será assumir as rédeas do governo no exato momento em que a Convenção Constitucional – criada para canalizar as demandas de ativistas militantes – escreve uma nova Magna Carta para substituir a fraudulenta Constituição aprovada pelo ditador Augusto Pinochet em 1980, que impossibilita as mesmas reformas que Boric foi eleito para instituir.

A maioria dos 154 constituintes compartilha as preocupações de Boric sobre o meio ambiente, feminismo, igualdade, participação social e inclusão indígena; apenas 37 são conservadores. No entanto, existe tensão entre um governo que precisa lidar com as complicações cotidianas das pessoas comuns e chegar a acordos com seus oponentes e com uma convenção que sonha com uma terra livre de exploração.