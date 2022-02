A América Latina está vivendo nova guinada à esquerda?

Lula terminou seu segundo mandato em 2010 com uma impressionante taxa de aprovação de 87%, um recorde nos 37 anos desde o retorno do Brasil à democracia. A popularidade de Lula provou ter resistido às dificuldades da última década, mas seu partido não teve a mesma sorte. O gigante PT vem perdendo terreno político, visto tanto nas eleições gerais de 2018 quanto nas eleições municipais de 2020.

Meses antes de seu (controverso) impeachment em 2016, a sucessora e protegida de Lula, Dilma Rousseff, terminou o ano com uma taxa de aprovação de horríveis 9%. Outra figura importante do PT, Fernando Haddad, que foi derrotado por Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, terminou seu mandato como prefeito de São Paulo com uma baixa taxa de aprovação de 17%.

O partido de Lula inegavelmente perdeu força. Lula não. Como principal representante da esquerda brasileira, a popularidade de Lula parece transcender as preferências do espectro político e jogar com o antigo culto à personalidade latino-americano. Lula foi um presidente de sucesso e oferece a melhor chance de colocar o Brasil de volta nos trilhos, mas sua liderança nas pesquisas eleitorais não parece apontar para o ressurgimento de uma esquerda coesa, como sua busca por aliados de centro-direita sugere.

Colômbia pode eleger primeiro líder de esquerda

Um conflito civil de cinco décadas, travado em grande parte no contexto da Guerra Fria, desenhou uma linha profunda entre a esquerda e a direita na Colômbia. Com os guerrilheiros organizados ao redor de ideais leninistas-marxistas de redistribuição de terras, os grupos armados que devastaram as áreas rurais do país em sua luta contra o Exército colombiano enviesaram a noção de esquerda no país. Enquanto a América Latina elegia líderes de esquerda no início e meados dos anos 2000, a Colômbia permaneceu solidamente dentro do campo de centro-direita.

Durante a maior parte do século 21, a Colômbia foi governada por Álvaro Uribe e seus protegidos, Juan Manuel Santos e o atual presidente Iván Duque. Mas a coroa do uribismo parece escorregar de sua cabeça, começando quando Santos assinou o histórico, mas divisivo, acordo de paz com as FARC em 2016, ao qual o próprio Uribe se opôs. Santos foi substituído em 2018 por um Uribista mais fervoroso, mas Duque está chegando ao fim de seu mandato como o presidente mais impopular da história da Colômbia.

2022 pode pôr fim a esse reinado. Depois de liderar a campanha presidencial mais bem-sucedida de um candidato de esquerda do país em 2018, Gustavo Petro vem liderando consistentemente as pesquisas diante da eleição presidencial de maio. Uma pesquisa de intenções de voto de 16 de janeiro mostra Petro encabeçando a lista com 25%, seguido pelo voto em branco, com 18%, e Rodolfo Hernández, com 13%. O candidato uribista, Sergio Fajardo, está em quarto lugar na pesquisa, com 8%.

Apesar de sua liderança estável, Petro estagnou nas pesquisas. Por outro lado, Hernández, um milionário que, no entanto, afirma ser do povo e representar o antiestablishment, está entre os poucos candidatos que continuam conquistando novos apoiadores.