A cidade como palco para construir o futuro

No meio disso, uma classe média frágil e isolada resiste. Hoje a informalidade do trabalho na região ultrapassa 50% dos trabalhadores, com maior percentual de mulheres. Da mesma forma, os quase 100 milhões de indígenas e negros que vivem nas cidades são 30% mais pobres que a média da população e têm cerca de quatro anos a menos de escolaridade, enfrentando piores situações de superlotação, despejos e violência. A cidade é dividida.

Ao mesmo tempo, o principal impacto da região nas mudanças climáticas globais vem das cidades. Tanto a concentração populacional quanto o desenvolvimento urbano não planejado das cidades trouxeram consequências dramáticas. Uma das causas é o consumo excessivo de recursos naturais – água em particular, com a sobreexploração de aquíferos, costas, entre outros. Outro é o uso do transporte, principal emissor de CO2 para a atmosfera, que na região é agravado pelas longas distâncias a percorrer e pela falta de transporte público de qualidade e o consequente uso excessivo de carros. O terceiro é a destruição do solo devido à invasão excessiva de florestas, pântanos e perda de biodiversidade. A cidade não é sustentável.

Ambos os desafios, é claro, estão completamente interligados. Para responder à crescente emissão de gases do efeito estufa, à degradação dos ecossistemas e à poluição do ar e do solo, é também necessário responder à crescente divisão social: os sectores mais vulneráveis ​​da população vivem cada vez mais afastados dos centros urbanos onde enfrentam más condições de moradia, falta de infraestrutura e um ambiente insalubre.