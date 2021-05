Covid-19: a catástrofe moral tem uma saída política

No entanto, os incentivos são suficientemente fortes e devem alertar os países ricos. A falta de cooperação também irá necessariamente afetar os "vencedores". A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que 255 milhões de empregos já foram perdidos em todo o mundo. Se as mortes continuarem a aumentar, estima-se que a pandemia poderá matar 40 milhões de pessoas e reduzir a economia global em US$ 12,5 trilhões até ao final de 2021. Isso significa menos consumidores, menos exportações e menos empregos. E se o nacionalismo se globalizar, poderá pôr em risco as cadeias de valor das próprias vacinas, para as quais os princípios ativos são geralmente obtidos nos países em desenvolvimento.

A única forma coletiva de evitar o famoso "dilema do prisioneiro" é gerando mecanismos, ou fortalecendo os existentes para uma governança colaborativa. É claro que a crise do multilateralismo não é nova. Mas não há outra escolha senão fazer o trabalho político de construção de consenso e liderança partilhada na arena internacional, a fim de convencer os países desta cooperação.

Com a administração Biden, e a reincorporação dos Estados Unidos nos Acordos de Paris, a OMS e a Covax, abre-se uma nova janela de oportunidade. A América Latina poderia fazer o mesmo e reconstituir o Conselho Sul-Americano de Saúde. Este Conselho, parte da desmantelada Unasul, foi precisamente o único espaço regional que reuniu ministros sul-americanos com o objetivo de promover políticas sanitárias comuns.

Uma governança colaborativa permitiria vacinar equilibradamente e assistir às populações prioritárias com objetivos críticos de saúde pública. Por sua vez, estimularia as economias, evitaria rupturas nas cadeias de abastecimento, sustentaria as condições dos laboratórios (e não o contrário), e evitaria conflitos geopolíticos desnecessários.

A política, nós sabemos, nunca é a saída mais fácil. Mas também sabemos que, nesta crise, ninguém pode salvar a si próprio.