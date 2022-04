Por que a justiça climática deve ir além das fronteiras

Os trabalhos perigosos e de baixos salários, como o trabalho agrícola, doméstico e de serviços que não podem ser terceirizados, são agora quase que inteiramente contratados desta forma. Esse fenômeno representa dois lados da mesma moeda neoliberal: trabalho deliberadamente desvalorizado e poder político. A migração temporária de trabalho, que não deve ser confundida com livre mobilidade, representa uma abordagem neoliberal extrema ao quarteto de política externa, climática, imigratória e trabalhista, tudo estruturado para expandir redes de acumulação de capital por meio da criação e disciplinamento de populações excedentes.

A Organização Internacional do Trabalho reconhece que os trabalhadores migrantes temporários enfrentam trabalho forçado, baixos salários, más condições de trabalho, ausência de proteção social, negação da liberdade de associação e direitos sindicais, discriminação e xenofobia, bem como exclusão social. Sob esses programas de contrato de trabalho sancionados pelo Estado, os trabalhadores são legalmente vinculados a um empregador e podem ser deportados. Os trabalhadores migrantes temporários são mantidos em conformidade com as ameaças de rescisão e deportação, revelando a conexão crucial entre o status de imigração e o trabalho precário.

Por meio de programas de migração de mão de obra temporária, a força de trabalho dos trabalhadores é primeiro capturada pela fronteira e essa mão de obra flexível é então explorada pelo empregador. Negar aos trabalhadores migrantes status migratório permanente garante uma oferta constante de mão de obra barata. As fronteiras não pretendem excluir todas as pessoas, mas sim criar condições de "deportabilidade", o que aumenta a precariedade social e laboral. Esses trabalhadores são rotulados como trabalhadores “estrangeiros”, promovendo a xenofobia racista contra eles, inclusive por outros trabalhadores. Enquanto os trabalhadores migrantes são temporários, a migração temporária está se tornando o modelo neoliberal permanente de migração liderado pelo Estado.

As reparações acontecem sem fronteiras

“É imoral que os ricos falem sobre seus futuros filhos e netos quando os filhos do Sul Global estão morrendo agora.” – Asad Rehman

As discussões sobre a construção de sistemas político-econômicos mais justos e sustentáveis ​​se uniram em torno de um Green New Deal, ou novo acordo verde. A maioria das propostas de políticas públicas para um Green New Deal nos EUA, Canadá, Reino Unido e UE articulam a necessidade de enfrentar simultaneamente a desigualdade econômica, a injustiça social e a crise climática, transformando nosso sistema extrativista e explorador em um sistema de baixo carbono, feminista, trabalhista e em uma sociedade baseada no cuidado que empodere a comunidade. Embora um Green New Deal necessariamente entenda a crise climática e a crise do capitalismo como interconectadas – e não uma dicotomia de “meio ambiente versus economia” – uma de suas principais deficiências é seu escopo limitado. Como Harpreet Kaur Paul e Dalia Gebrial escrevem: “o Green New Deal ficou em grande parte preso na imaginação nacional”.

Qualquer Green New Deal que não seja internacionalista corre o risco de perpetuar o apartheid climático e a dominação imperialista em nosso mundo em aquecimento. Os países ricos devem corrigir as dimensões globais e assimétricas da dívida climática, comércio injusto e acordos financeiros, subjugação militar, apartheid de vacinas, exploração trabalhista e securitização de fronteiras.

É impossível pensar em fronteiras fora do Estado-nação moderno e suas ligações com o imperialismo, capitalismo, raça, casta, gênero, sexualidade e habilidade. As fronteiras já não são mais linhas fixas que demarcam território. Os regimes fronteiriços existem cada vez mais em camadas, com vigilância por drones, interceptação de barcos de migrantes e controles de segurança muito além dos limites territoriais dos Estados. Da Austrália offshoring a detenção de migrantes na Oceania à Europa terceirizando a vigilância e interdição para o Sahel e o Oriente Médio, cartografias cambiantes demarcam nosso presente colonial.

Talvez de forma mais ofensiva, quando os países coloniais entram em pânico com as “crises de fronteiras”, eles se posicionam como vítimas. Mas o genocídio e o deslocamento de milhões de pessoas foram estruturados de forma desigual pelo colonialismo durante três séculos, com colonos europeus nas Américas e Oceania, o comércio transatlântico de escravos da África e trabalhadores contratados importados da Ásia. Império, escravização e trabalho forçado são a base do apartheid global hoje, determinando quem pode viver onde e sob quais condições. As fronteiras são estruturadas para manter esse apartheid.

A liberdade de ficar e a liberdade de circular, ou seja, sem fronteiras, são reparações e redistribuições descoloniais há muito devidas.