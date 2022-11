Como as corporações privadas roubaram o mar

Recentemente, o MMO abriu um processo contra o Greenpeace por lançar pedras em áreas supostamente protegidas para interromper a pesca de arrasto. O juiz teve o bom senso de descartar o caso como “absurdo”, instando o MMO a fazer seu trabalho designado e a não assediar aqueles induzidos a agir em seu lugar. Enquanto isso, a BP recebeu recentemente o aval de outro regulador do governo para despejar milhares de toneladas de tubos e cabos de aço de uma plataforma de petróleo desativada em uma AMP no Mar do Norte.

Sob a lei comum no Reino Unido, a monarquia e o governo devem ser curadores ou administradores, responsáveis ​​por preservar os bens comuns como tal para as gerações futuras. Em vez disso, entregaram os bens comuns para as multinacionais explorarem com fins lucrativos, com proteções ambientais mínimas ou compensação para as pessoas comuns.

Por exemplo, em outra venda dos “bens comuns azuis”, a Crown Estate (a empresa imobiliária da rainha) foi autorizada a leiloar grandes extensões do fundo do mar ao redor da Grã-Bretanha para corporações multinacionais para parques eólicos offshore. A última rodada, em 2021, levantará até 9 bilhões de libras em dez anos para a família real e o Tesouro.

Mineração em alto mar – e o pior está por vir

Surgem preocupações ainda maiores: mineração prospectiva em alto mar e a extensão dos direitos de propriedade intelectual para “recursos genéticos marinhos“, que são de particular interesse para a medicina.

A UK Seabed Resources, uma subsidiária da empresa americana de armas Lockheed Martin, em parceria com o governo do Reino Unido, detém licenças para pesquisar no Pacífico locais de mineração em águas profundas. A alta demanda por minerais como cobalto e lítio, importantes para as indústrias de eletrônicos e energia renovável, significa que a mineração em águas profundas promete ser altamente lucrativa – mas ameaça causar danos potencialmente catastróficos aos ecossistemas marinhos.

A International Seabed Authority (ISA, ou Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos), reguladora da mineração em águas profundas em mais da metade da área oceânica do mundo, tem o mandato de promover “a gestão ordenada, segura e racional” dos recursos do fundo do mar. O órgão é encarregado de mitigar os danos da mineração no fundo do mar, mas não de pará-los ou mesmo limitá-los, apesar dos pedidos dos principais cientistas por uma moratória. E o lamentável orçamento da ISA não permite monitorar as ações das corporações gigantes.

Se a ISA não concordar com um código de mineração, após anos de atraso, a mineração comercial não regulamentada do fundo do mar pode começar já no ano seguinte.

Quanto aos direitos de propriedade intelectual, o Reino Unido perdeu o barco proverbial. Empresas de apenas três países, Alemanha, Estados Unidos e Japão, detêm mais de três quartos das milhares de patentes já registradas sobre recursos genéticos marinhos. Surpreendentemente, apenas uma multinacional, a gigante química alemã BASF, detém quase metade das patentes.

Essas patentes garantirão fluxos de renda monopolista da economia azul por muitos anos e darão às corporações ricas dos países ricos o controle privado sobre uma importante agenda de pesquisa e desenvolvimento que afeta o mundo inteiro.