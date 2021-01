Governança do mar e a geopolítica da pesca

A presença de mais de 300 navios pesqueiros da China nas proximidades das Ilhas Galápagos – e depois em todas as águas do Oceano Pacífico sul-americano –, entre julho e outubro de 2020, colocou os governos da região e organizações ambientais globais em alerta máximo.

Esta frota gigantesca, que segue a chamada "rota das lulas" margeando o continente desde a costa argentina até a equatoriana, vem crescendo desde 2016 e causa uma crescente preocupação devido ao seu impacto sobre a população de espécies marinhas e seus fluxos reprodutivos, o que afeta seriamente os ecossistemas e as economias dos países costeiros.

Mas é também uma fonte de tensão devido à forma irregular em que a frota opera: muito perto dos limites da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Equador, Peru, Chile e Argentina e das áreas de conservação marinha desses países, desligando intermitentemente seus radares para evitar ser localizada, sem observadores científicos a bordo e realizando transferências de carga entre navios, práticas consideradas ilegais dentro da regulamentação internacional dos mares.

Um recurso cada vez mais estratégico

A demanda global por peixes, crustáceos, moluscos e outros frutos do mar aumentou exponencialmente nas últimas décadas: em 2018, o consumo médio anual per capita foi de 20,5 quilos, mais que o dobro do registrado no final dos anos 60. O fenômeno pode ser explicado em grande parte pela expansão da classe média e a popularização do peixe como base de uma alimentação saudável, promovida pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) como uma alternativa proteica menos poluente que as fontes terrestres, como a pecuária, para alimentar a crescente população mundial, projetada para exceder 10 bilhões até 2050.

Ao mesmo tempo, a superexploração de áreas próximas à costa, a criação de áreas marinhas protegidas e os efeitos da mudança climática nos estoques pesqueiros forçaram a indústria pesqueira a ir cada vez mais longe para atender a essa insaciável demanda. Como resultado, a pesca se concentra cada vez mais em águas internacionais, que são algo como uma zona cinzenta na ordem jurídica internacional, sobre a qual nenhum Estado exerce soberania e onde o descumprimento das regras internacionais é prática comum.

O instrumento multilateral mais importante para a regulamentação do uso dos mares é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), assinada em 1982 na Jamaica e em vigor desde 1994. Dela fazem parte 168 Estados, incluindo todos os países das Américas e do Caribe, exceto os Estados Unidos, Venezuela e Peru, que ainda não a assinaram, enquanto a Colômbia e El Salvador ainda não a ratificaram.