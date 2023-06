“Minha vida de herói não tem nada de especial” escreveu García Márquez em "Relato de um Náufrago", que conta em primeira pessoa a história de um marinheiro que passou dez dias boiando no mar do Caribe após um acidente naval que as autoridades militares negaram ter acontecido. A crônica jornalística publicada em fascículos no jornal colombiano "El Espectador", em 1955, causou grande escândalo e obrigou seu autor ao exílio.

Quase 70 anos depois, Lesly, a mais velha dos quatro irmãos que sobreviveram 40 dias perdidos na Amazônia colombiana após um acidente de avião, poderia facilmente dizer que sua vida como heroína "não tem nada de especial". A história deles não é outra senão mais uma de resistência milagrosa, que se conecta com a história de mais de 500 anos de sobrevivência indígena na selva e um ambiente violento e implacável onde as primeiras vítimas geralmente são crianças.

O caso tem todos os ingredientes para se tornar uma série de sucesso da Netflix, mas também tem suas facetas obscuras que ilustra a dura realidade sociopolítica da Colômbia hoje, permeada por uma violência incessante, apesar dos esforços de sucessivos governos, da sociedade civil e da cooperação internacional.

Em sua mobilização para encontrar os únicos sobreviventes de um acidente aéreo entre os departamentos de Guaviare e Caquetá, o exército colombiano chegou várias vezes a estar a metros das crianças de 13, 9, 4 e 1 ano. Mas aparentemente os irmãos Mucutuy, da comunidade indígena Muinane, se escondiam quando ouviam os helicópteros e as vozes dos militares. Eles tinham medo deles.

No dia 1º de maio, Lesly, Soleiny, Tien Noriel e Cristin viajavam com a mãe, Magdalena, e o líder indígena Hermán Mendoza Hernández, amigo da família, quando se acidentaram. Magdalena, Hermán e o piloto morreram na queda do avião monomotor, um velho CESNA americano reciclado para os voos precários que conectam comunidades na Amazônia. A família estava indo ao encontro do marido de Magdalena e pai biológico de dois dos quatro filhos, Manuel Ranoque, que, segundo disseram, teria fugido da violência no sul do país.

Ranoque, que foi governador de sua comunidade indígena em Puerto Sábalo, no departamento de Caquetá, afirma que as ameaças da Frente Carolina Ramírez, dissidentes das FARC, o forçaram a abandonar sua posição de líder social, sua comunidade e até mesmo sua família durante do dia para a noite. Segundo conta, depois de quase um mês foragido, conseguiu entrar em contato com a esposa para pedir que fosse a San José del Guaviare, na Amazônia colombiana, de onde seguiriam juntos para Villavicencio, nas Planícies Orientais, ou para Bogotá, para começar uma nova vida.

Ranoque disse que pensou ter escapado das supostas ameaças, mas a atenção midiática em torno do caso de seus filhos mais uma vez colocou sua vida em risco. “A frente de Carolina Ramírez está me procurando para me matar”, disse em entrevista. “Me ameaçam porque para eles sou um alvo”, conclui. Em outra entrevista, Ranoque disse que "tinha muito medo que recrutassem meus filhos", acrescentando que os grupos armados do país "recrutam até criança de dois anos".