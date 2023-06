A construção da Amazônia

A interferência não foi apenas local ou temporária. Essas mortes mudaram o clima global. A quantidade de terras abandonada afetaram o CO2 atmosférico e as temperaturas do ar na superfície global nos dois séculos que antecederam a Revolução Industrial.

O genocídio foi um dos principais fatores que intensificaram os efeitos da Pequena Era Glacial (séculos XIV a XIX), indiretamente provocando mudanças na sociedade, geografia, economia e história europeias. Isso porque os recursos naturais – saqueados e transportados do Novo Mundo – permitiram a expansão da população e das cidades, levando as pessoas a abandonaram a agricultura de subsistência para trabalhar nas primeiras indústrias em troca de salários e comprar novos produtos em mercados que dependiam de pilhagem em massa.

Talvez mais do que qualquer outra planta, a seringueira representa os efeitos devastadores locais e geopolíticos mais amplos das incursões externas na Amazônia em nome do "progresso". A partir do último quarto do século XIX, está associada às origens da indústria automobilística – cujas inúmeras repercussões na atual catástrofe climática estão bem documentadas – e à formação de uma pequena e impiedosa elite que, além dos automóveis, prosperou extraordinariamente fornecendo pneus para as necessidades de transporte dos militares na Primeira Guerra Mundial.

O outro lado da história é a exploração e o genocídio dos indígenas, que usavam o látex há centenas de anos para fazer panelas e lençóis impermeáveis, assim como simplesmente para brincar, como testemunhou Colombo, que viu os Arawakos brincando com estranhas bolas que quicavam.

A demanda crescente e o aumento dos preços da borracha levaram a uma concentração desigual da atividade em algumas regiões amazônicas, levando ao crescimento desordenado das cidades próximas. Cidades como Belém e Manaus, no Brasil, e Iquitos, no Peru, dotaram-se dos primeiros serviços públicos e edifícios ostensivos como o Teatro Amazonas e o suntuoso Palácio da Justiça, em Manaus, e a Casa de Fierro, projetada por Gustave Eiffel, em Iquitos. A extravagância incluía bordéis com adolescentes trazidas de Paris, Bagdá e Polônia, enquanto os barões da borracha mandavam sua roupa suja para ser lavada em Londres ou Lisboa, para evitar as águas turvas do Amazonas.

Em 1921, Henry Ford, para não depender da borracha controlada pelos britânicos, convenceu o governo dos Estados Unidos a pressionar o Brasil a ceder 120 km do rio Tapajós à Ford Motor Company e a financiar a construção de Fordlândia. O sonho megalomaníaco consistia em tomar 2 milhões de hectares de fileiras de árvores, com 4 m de distância entre elas, de floresta e criar uma comunidade "autossuficiente" e "modelo" de 5 mil habitantes cujos filhos seriam os "futuros conquistadores da Amazônia". E o "ícone cultural" Walt Disney promoveu a idea através do filme, "The Amazon Awakens", sobre o novo amanhecer brilhante que a Fordlândia representava para o mundo. Mas a natureza contra-atacou. Uma praga de fungos e insetos acabou com o sonho.

Implacável, Ford repetiu a loucura com 3 milhões de seringueiras em Belterra, no Pará. A natureza venceu novamente. Não é preciso dizer que os povos indígenas pagaram o preço do empobrecimento, da subjugação, do trabalho forçado, da escravidão por dívida, do estupro, da tortura, da mutilação e do assassinato, crimes que Norman Lewis detalha em seu famoso artigo de 1969 intitulado "Genocídio". Por exemplo, em 1910, após uma investigação de dois meses sobre a Peruvian Amazon Company, o diplomata Roger Casement concluiu que, para cada tonelada de borracha extraída, sete vidas indígenas haviam sido perdidas desde 1900.

O declínio do ciclo da borracha foi acompanhado por ramificações globais assassinas. Um fator importante foi um caso inicial de biopirataria, quando os britânicos plantaram sementes de seringueira na Malásia, Ceilão, Indonésia e África subsaariana. Assim, a exploração da Hevea brasiliensis passou a ter outros efeitos que se desdobraram no cenário mundial, principalmente depois que os Estados Unidos passaram a copiar as medidas repressivas britânicas.

Na Malásia, as plantações de seringueira desempenharam um papel importante na Emergência (1948 a 1960), na qual a Grã-Bretanha enviou 40 mil soldados para proteger o negócio. No processo, o país foi pioneiro no uso do Agente Laranja, usou bombardeio generalizado, armas incendiárias e campos de internamento ("New Villages " para os britânicos, "cidades estratégicas" para os EUA no Vietnã) para prender cerca de 500 mil camponeses.

O Ocidente conhece a história do ciclo da borracha através do relato de Werner Herzog sobre o feito "heróico" de um visionário amante da ópera em seu filme "Fitzcarraldo" (1982). No entanto, o documentário sobre a realização deste filme, "Burden of Dreams", mostra como a arrogância e a ignorância continuam a dominar as concepções e representações dominantes sobre a Amazônia e sua exploração.

O ciclo da borracha foi tão violento que sobrevive nos mitos das tradições orais amazônicas. As filhas e netas de mulheres estupradas por barões da borracha continuaram a ser estupradas como empregadas domésticas de seus descendentes.

Os efeitos colaterais modernos incluem tráfico humano, turismo sexual infantil, derramamentos de óleo e destruição de habitat. Como consequência, a área de fronteira entre o Peru e o Brasil tem a maior concentração de indígenas isolados. Isso não é acidental. Muitos são descendentes de pessoas que fugiram para a selva profunda para escapar da violência.

Visão de mundo indígena

Uma história intergeracional contada hoje pelos Kukama do baixo curso do rio Maranhão, no Peru, é a de uma criatura parecida com uma onça que dormiu com os seringueiros e depois entrou no acampamento para matar todos eles, cortando suas gargantas e sugando seu sangue. Mas a onça é um predador seletivo, que pega apenas a presa de que precisa. O animal que matou humanos e bebeu seu sangue não era uma criatura da Amazônia, mas o barão da borracha, que ainda vive na memória local.

Essas narrativas tendem a ser não lineares, menos preocupadas em contar exatamente o que aconteceu do que em tentar "socializar os eventos do passado para que possam ser incorporados à memória coletiva de uma forma que faça sentido dentro da cosmovisão indígena", além de sustentar a identidade cultural. As culturas indígenas da Amazônia são inseparáveis de todos os seus ambientes e modos de vida.

É claro que o conhecimento indígena não é homogêneo. Nas várias florestas tropicais do mundo, as pessoas interagem com seu meio ambiente de maneiras historicamente diversas, o que significa evitar soluções superficiais e rápidas e dar a devida atenção a ecossistemas únicos que, por sua vez, beneficiarão a biodiversidade.