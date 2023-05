As negociações a que se refere o terceiro ponto começaram em 2021 no México e tiveram como participantes o governo Maduro e a oposição venezuelana para encontrar uma saída para a crise do país.

As negociações foram retomadas em novembro de 2022, momento em que os representantes da oposição exigiram o mesmo que o primeiro ponto de consenso na cúpula de Bogotá: um cronograma claro para definir eleições livres e transparentes. Embora o governo venezuelano não tenha chegado a um acordo nesse ponto, fez em outro ponto: desbloquear os fundos congelados no exterior, o que permitiu aos Estados Unidos autorizar a petroleira Chevron a retomar suas operações na Venezuela. O evento em Bogotá teve como objetivo retomar essas conversas que ainda não foram retomadas.

Embora a cúpula de Bogotá tenha aberto um espaço de discussão, não conseguiu encontrar uma proposta clara para reativar as conversações no México, que era o objetivo urgente. Em vez disso, foram reiterados pontos já acordados: a necessidade de realizar eleições livres e retomar as negociações e o relaxamento das sanções contra a Venezuela. Carolina Jiménez, presidente do think tank Washington Office on Latin America (WOLA), disse à Al Jazeera que "os pontos de acordo representam mais ou menos onde a comunidade internacional estava antes da conferência".

Venezuela hoje

Em 2022 a economia venezuelana apresentou uma recuperação em alguns setores econômicos. Mas, desde janeiro de 2023, houve uma desaceleração da economia em geral, que se refletiu principalmente em uma queda no volume de vendas.

Nos três primeiros trimestres de 2022 o crescimento dos valores se viu refletido no aumento do Produto Interno Bruto (PIB): 17,4% no primeiro 23,3% no segundo semestre e 13,2% no terceiro. Os números do quarto trimestre não foram divulgados, mas espera-se uma desaceleração do crescimento.

Segundo o Indicador Mensal de Atividade Econômica do Observatório de Finanças da Venezuela (OVF), no quarto trimestre de 2022 a economia do país cresceu 9,1%, percentual inferior aos anteriores. Os números oficiais são sempre diferentes dos do OVF. Por exemplo, o OVF anunciou que a inflação acumulada em 2022 foi de 305,7%, enquanto o Banco Central da Venezuela (BCV) registrou inflação de 155,8%.