A derrota do Ocidente no Afeganistão favorecerá a China e inspirará extremistas islâmicos

Há duas semanas, ainda existia a crença de que o Talibã levaria meses para assumir o controle do Afeganistão e até mesmo de que o grupo poderia negociar um acordo de paz, talvez julgando que seria um passo necessário em seu caminho para o poder.

Essa crença agora mudou dramaticamente. Na semana passada, os EUA convocaram uma reunião desesperada e de última hora com representantes do Talibã em Doha, capital do Qatar, envolvendo países da região, além da Rússia e China. O objetivo era convencer o Talibã de que seria tratado como um Estado pária caso tomasse o poder pela força. Paralelamente, o governo afegão ofereceu parte do poder em troca de um cessar-fogo. Desde então, as negociações terminaram com o fracasso de ambos os esforços.

Com o Talibã no controle de todo o país, há quatro perguntas-chave que devemos fazer. De onde vieram os paramilitares do Talibã? Quais países têm mais a ganhar com um domínio do Talibã? Qual será a política dos EUA agora? E como a mudança de poder afeta organizações como a Al Qaeda e o ISIS?

A resposta à primeira é que o Talibã nunca foi embora e vem aumentando seu poder nos últimos 15 anos ou mais. Em 2001-2002, alguns membros foram para o norte do Paquistão, e desde então se deslocam entre os dois países, mas é dentro do Afeganistão que o poder do Talibã tem se consolidado de forma lenta, mas constante.

We win on government secrecy! We’ve just won a three-year transparency battle against Michael Gove’s department. Can you help us keep fighting government secrecy? Donate now

O movimento possui recursos e equipamentos, tendo colhido anos de recompensas por ter o controle das principais áreas de cultivo de ópio, especialmente na província de Helmand. Além disso, o colapso em grande escala do exército afegão e a retirada apressada das forças ocidentais deixaram uma cornucópia de armas, munições e outro material militar. A recente tomada pelo Talibã de fronteiras importantes também trouxe recursos financeiros adicionais.

Além do mais, embora o movimento do Talibã seja principalmente interno, ele foi impulsionado por paramilitares de outros lugares, incluindo Caxemira, Chechênia, áreas uigures na China, Estados do Golfo, Norte da África e até mesmo a Europa Ocidental. Isso levou ao aumento do número de membros do Talibã nos últimos meses.