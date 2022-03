O futuro da guerra russo-ucraniana: 6 cenários possíveis

A estratégia declarada da Rússia é "escalar para desescalar". Embora a Rússia possa conquistar vitórias em cidades-chave devido à sua vasta superioridade militar, sofrerá pesadas perdas e terá dificuldade em tomar, quanto mais manter, território ucraniano. A feroz resistência ucraniana, o reabastecimento regular dos EUA e da UE e a crescente oposição popular na Rússia também devem dificultar os esforços russos.

O que aparentemente deveria ser uma guerra curta pode facilmente se arrastar por meses, matando milhares de soldados e civis e transformando ao menos 4 milhões de ucranianos em refugiados, inclusive em Estados membros da EU. A ONU já estima que 10 milhões de ucranianos foram deslocados, incluindo cerca de 8 milhões dentro do país. Sanções paralisantes direcionadas aos setores de tecnologia, energia e financeiro da Rússia, incluindo a exclusão do país do SWIFT, podem provocar uma perigosa resposta da Rússia, incluindo massivos ciberataques, incluindo contra membros da OTAN.

Com o apoio chinês diminuindo, as parcerias econômicas previstas entre a Rússia e a China parecem menos prováveis. Mesmo assim, a Rússia pode procurar enfrentar os EUA e a UE no que é um impasse mutuamente prejudicial. Aconteça o que acontecer, os EUA e a Europa devem continuar aumentando as despesas militares e o apoio à Ucrânia e aos membros da OTAN, contribuindo para novos padrões de escalada.

Qualquer que seja a vitória que a Rússia declare, quase certamente será uma vitória pírrica. A economia instável da Rússia, cada vez mais isolada de bancos internacionais, voos e fretes, intensificará a frustração interna. Dezenas de milhares de russos instruídos já deixaram o país para evitarre a ruína econômica. Alternativas ainda existem, incluindo um cessar-fogo à luz das conversas em andamento, esforços diplomáticos liderados pela China ou Turquia motivados por seus interesses econômicos, ou mesmo uma mudança de regime dentro do país.

Ampliação do conflito regional

O terceiro cenário implica um crescente conflito militar envolvendo Estados além fronteiras russo-ucranianas. Temendo o expansionismo russo e buscando proteção do Ocidente, países como Geórgia e Moldávia estão acelerando sua adesão à UE. Vários membros da OTAN no Báltico também invocaram o Artigo 4. Uma declaração do Artigo 5 desencadearia automaticamente uma guerra mais ampla com a Rússia.

Há também crescentes pedidos da Ucrânia e de alguns especialistas ocidentais por uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, embora a OTAN tenha insistido que não tem intenção de aplicá-la para evitar uma escalada da Rússia. Por sua vez, a menos que seja ameaçada, a Rússia procurará evitar que a guerra se espalhe para além da Ucrânia, a menos que sinta que sua segurança nacional está ameaça.

Entretanto, caso Putin interprete uma ameaça existencial, o que inclui uma economia em colapso, poderá lançar uma série de ações de retaliação, inclusive no campo de batalha, com ramificações regionais e internacionais incertas. O mais provável é que a Rússia responda às sanções empreendendo uma guerra econômica, talvez até mesmo tentando interromper o comércio global de commodities, especialmente petróleo, gás, trigo e outros produtos. Mas à medida que o ocidente se dissocia da energia e das commodities russas, as opções da Rússia estão encolhendo.

Em uma tentativa de recuperar vantagem na frente de guerra, a Rússia poderia lançar uma série de ataques dramáticos de cibersegurança ou responder dramaticamente aos ataques cibernéticos liderados pelo Estados Unidos e Estados membros da UE. Pode também precipitar um grande desastre, incluindo um vazamento químico ou radiológico de uma instalação de produção ou central elétrica. Pode também provocar um grande desastre, incluindo um derramamento químico ou radiológico de uma instalação de produção ou central elétrica.

Dadas as ambiguidades em torno dos modelos de escalada da guerra cibernética, incluindo a proteção da infraestrutura crítica e civil, o campo de batalha virtual poderia levar a trocas cinéticas reais, incluindo conflitos nucleares. Caso essa perspectiva pareça provável, os EUA e/ou a OTAN empreenderão ações preventivas, incluindo o trabalho com os homólogos russos/Kremlin para acelerar a mudança de regime..

À medida que a guerra se estende, o risco de um conflito cada vez maior é real e pode precipitar uma terceira guerra mundial. A Rússia já ameaçou atacar as linhas de abastecimento de armas da OTAN. A Bielorrússia também está relutantemente se juntando à luta ao lado da Rússia. Os resultados possíveis variam desde cessar-fogo e acordos de paz a uma dramática intensificação da guerra cinética, inclusive em solo da OTAN.

A propagação de vários conflitos

Um quarto cenário poderia ver a guerra na Ucrânia agravada por uma crise inesperada no Mar do Sul da China ou mesmo outro teatro entre a Índia e o Paquistão, o Irã e seus vizinhos ou a Coréia do Norte. É possível que a UE e a OTAN enfrentem uma combinação dos cenários acima, juntamente com uma crescente crise provocada pela China em Taiwan.

Embora existam desentendimentos que podem se aprofundar devido ao desastroso início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Rússia e a China empreenderam uma aproximação estratégica. O apoio da China à Rússia é tênue, embora Pequim faça o possível para manter uma resposta comedida devido aos seus amplos investimentos na Rússia e na região.

No momento, a China está insatisfeita com o fraco desempenho da Rússia. Também está cuidadosamente equilibrando seu apoio à agressão russa contra uma nação soberana e ao mesmo sua condena às violações de soberania no Conselho de Segurança da ONU. Mas os cálculos da China também podem mudar se a Rússia conseguir de alguma maneira ocupar a Ucrânia e garantir seus objetivos. Por exemplo, a China poderia tomar ações beligerantes para enviar uma mensagem a Taiwan, incluindo o uso agressivo de aeronaves e frotas marítimas. Segundo relatos, a China já realizou várias missões usando caças no espaço aéreo de Taiwan.

A China também poderia emular a estratégia de Putin: em vez de um ataque total, poderia primeiro provocar uma crise político-militar e ameaçar o uso da força. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês poderia aprovar uma lei delineando os passos para unificar Taiwan e ameaçar uma resposta militar caso não seja cumprida. Isso não apenas desviaria drasticamente a atenção dos EUA e da OTAN, mas permitiria à Rússia dividir uma posição enfraquecida na UE e tomar ações cada vez mais ousadas na Ucrânia e nos Estados com os quais compartilha fronteiras, como os países do Báltico, Finlândia e Noruega.

Uma perda russa catastrófica

O quinto e cada vez mais provável cenário envolve reveses significativos no campo de batalha para a Rússia, levando a uma escalada e caos rápidos e imprevisíveis. Apesar de suas capacidades muito superiores, os militares russos já sofreram perdas significativas (entre 7 e 15 mil soldados, dependendo da fonte), e as baixas aumentarão à medida que a guerra se intensificar. As altas perdas são atribuídas a um exército russo mal equipado, treinado e preparado. As imensas perdas e queda de moral entre os soldados são insustentáveis.