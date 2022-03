A escola é a solução para o trabalho infantil? Nem sempre

O que é surpreendente em seus relatos é a forte ligação que estabelecem entre o trabalho que realizam, muitas vezes em condições adversas e sem proteção social, e um projeto educacional que se empenham em realizar. Esta ligação é particularmente saliente em pelo menos dois tipos de casos. Um caso diz respeito a alunos, muitas vezes com apenas dez anos de idade, que trabalham durante as férias escolares. Por mais escassos que sejam seus ganhos, o dinheiro que recebem ajuda a pagar as mensalidades e materiais escolares.

Esse é o benefício econômico, mas também existem benefícios sociais cruciais. Trabalhar durante as férias, dizem, demonstra seu compromisso físico e moral para acessar recursos adicionais e construir seu futuro. Isso garante seu status social e o de sua família, o que por sua vez fortalece o apoio de seus pais e parentes para a sua escolaridade. Em suma, ao mostrar que estão dispostos a trabalhar para aprender, as crianças aumentam a probabilidade de terem a oportunidade de fazê-lo.

O outro caso diz respeito a aprendizes, tanto meninas quanto meninos, em formação profissional não remunerada em oficinas informais por um longo período, às vezes por até seis anos. Esses estágios geralmente são realizados juntamente com outras obrigações familiares, especialmente para as meninas, que devem participar do trabalho doméstico. Tentar cumprir os dois conjuntos de obrigações pode significar dias muito longos para as crianças, especialmente para as meninas. Mesmo assim, cientes do quão limitadas são as oportunidades de treinamento e da importância desse treinamento para se ter uma profissão no futuro, muitos adolescentes concordam em assumir o encargo. Mais uma vez, sua disposição para o trabalho cria uma posição de apoio – social, econômico, simbólico – tanto do empregador quanto da família para seu projeto educacional e de vida.

Crianças como verdadeiros atores sociais

O que pode ser feito hoje para apoiar a educação de todas as crianças, incluindo as crianças que trabalham? As crianças e adolescentes trabalhadores expressam necessidades específicas e trazê-las à tona permite destacar algumas de suas propostas concretas. Em conjunto, as propostas formam duas grandes linhas de ação que as crianças trabalhadoras não desejam separar: tanto as condições educacionais quanto as condições laborais precisam mudar.

Para melhorar suas condições de trabalho, as crianças com quem falamos enfatizaram a importância de se estabelecer um contrato (mesmo que oral) com quem as contrata. Para que tenha peso, dizem que é necessária a presença de uma testemunha socialmente credenciada, por exemplo, um chefe de bairro, um líder religioso, uma associação, etc. Os pontos mais importantes do contrato a serem especificados (e então respeitados) são: escopo do trabalho (horas, tarefas), remuneração, sanções ou recurso em caso de descumprimento das obrigações contratuais e resolução de problemas ou conflitos. Observemos aqui a maturidade destes trabalhadores muito jovens, cujas demandas ecoam diretamente as demandas mais comuns dos sindicatos de trabalhadores adultos. Um desejo indiscutivelmente mais inovador é o acesso a contas poupança a partir dos dez anos de idade, para que possam guardar dinheiro com mais segurança e mitigar os riscos de roubo ou perda.

Em suas recomendações formar de melhorar as condições educacionais, as crianças fizeram um distinção pontual entre alunos que "saem de férias para trabalhar" e aqueles que abandonam a escola para se tornarem aprendizes em oficinas urbanas informais. No que diz respeito ao primeiro grupo, as crianças notaram a desigualdade social que se forma entre os alunos que trabalham nas férias escolares e os que frequentam cursos privados para reforço da escolaridade. Para atenuar essa questão, as crianças trabalhadoras gostariam que houvesse tutoria de qualidade a um custo acessível, ou mesmo gratuita, para alunos que trabalham.

Os aprendizes vivem condições totalmente diferentes, dependendo de seu setor e localização. Eles buscam uma forma de garantir que a qualidade, a duração e as condições de trabalho não sejam mais apenas uma questão de sorte, mas que sigam determinados padrões de prática. A pergunta deles: como disseminar boas práticas para que a aprendizagem em oficinas informais deixe de ser foco de exploração de crianças e adolescentes?

As vozes das crianças trabalhadoras nos mostram que elas estão empenhadas na construção de seu futuro, que concretizam ao articular vários percursos educativos que incluem escola, trabalho de aprendiz e o trabalho na economia informal. As necessidades que expressaram não são do outro mundo — são possíveis.