ESG, Agenda 2030 e o Plano Decenal do Brasil de Sustentabilidade

A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável é orientada por 17 objetivos macros, 169 metas estruturantes e 241 indicadores referenciais que juntos têm, literalmente, o condão de transformar o mundo. Esse compromisso foi assumido em 2015 à unanimidade pelos 193 países que compõem a Organização das Nações Unidas, dentre eles o Brasil. Por iniciativas como essas, a sustentabilidade se tornou um imperativo global, transdisciplinar e multissetorial que se consolida enquanto se reinventa em suas diversas dimensões.

O fator ESG, por sua vez, nasceu em 2004, no âmago do setor financeiro internacional, para tornar o desenvolvimento econômico-comercial um imprescindível aliado da preservação do planeta e do cuidado com as pessoas. Embora os parâmetros ESG estejam – em sua completude – interligados a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), as suas respectivas métricas e índices não são necessária e obrigatoriamente parametrizadas – apesar dos já existentes esforços internacionais nessa linha.

Saliente-se, todavia, que apesar do nascedouro em 2004, o ESG não é precursor da Agenda 2030, forjada em 2015. Isto porque os ODS sobrevieram como solução de continuidade aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), lançados em 2000. Desde então, o mundo caminha para 3 décadas de aprendizados, experiências, estruturação e institucionalização do amplo conceito de sustentabilidade. Tudo com respeito às particularidades e prioridades de cada País.

Mas, por que atualmente só se fala em ESG? A resposta deve levar em consideração o impacto negativo da crise pandêmica do novo coronavírus, não apenas na área da saúde, mas também na economia e em praticamente todos os esforços da comunidade internacional para o desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, a Covid-19 estagnou o cumprimento de metas relacionadas à Agenda 2030 e em muitos casos fez com que importantes índices e indicadores retrocedessem significativamente.

Nesse contexto, a popularização do fator ESG sobreveio como resposta ao enfrentamento da crise sanitária. O mundo apontou o alcance da sustentabilidade por meio da governança socioambiental como tendência a impactar os negócios durante e após pandemia, sobretudo pelo êxito alcançado no setor financeiro. Assim, a ascensão ESG se deu com o desafio de adaptação aos mais diversos nichos, tipos e portes de mercado.

Os princípios ESG são transversais e multidisciplinares, por isso é passível identificá-los em múltiplas leis e normas no ordenamento jurídico brasileiro. Nada mais pertinente, pois o investidor ESG não está atento apenas às práticas corporativas e aos potenciais benefícios dos negócios, mas também ao contexto político-institucional e regulatório da região em que está estabelecido, atua ou pretende atuar. Nesse sentido, apesar de ter vivenciado e vivenciar períodos de instabilidades, o Brasil tem dado acenos importantes para demonstrar seu interesse em se tornar não apenas uma nação receptiva do capital verde, mas referência em sustentabilidade – assim como historicamente é um dos protagonistas da gênese dos ODM, dos ODS e do próprio ESG.

Assim, demonstrando-se resiliente para novos passos e avanços, considerando o contexto da pandemia e da necessária retomada econômica, em 26 de outubro de 2020 o Governo Federal editou o Decreto nº 10.531, que institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil (EFB) no período de 2020 a 2031, com o objetivo de definir a visão de longo prazo para a atuação estável e coerente dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Ou seja, um importante Plano Decenal de Sustentabilidade com cenários macroeconômicos, diretrizes, desafios, orientações, índices-chave e metas-alvo que todas as instituições e órgãos brasileiros deverão considerar em seus planejamentos e suas ações.

A Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil (EFD) é composta por cinco eixos basilares: econômico, institucional, infraestrutura, ambiental e social. A diretriz principal, a nortear todos os eixos estratégicos numa só direção, tem por objetivo elevar a renda e a qualidade de vida da população brasileira com redução das desigualdades sociais e regionais. A meta-alvo estruturante da década, portanto, é propiciar considerável melhoramento do Índice de Desenvolvimento Humano, elevando a posição do Brasil no mundo.

Há de se destacar, portanto, que dentre os cinco eixos estratégicos referidos, três deles correspondem especificamente aos fatores ambientais, sociais e econômicos (de governança), a demonstrar a clara institucionalização da Agenda ESG/ASG no Poder Público brasileiro. Os outros três eixos remanescentes são “institucional” e “infraestrutura”, totalmente sinérgicos e necessários para a promoção de políticas públicas sustentáveis.