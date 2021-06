O papel da diplomacia cidadã na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O pesquisador espanhol Raul de Mora Jimenez, no livro “Public Diplomacy And SDG: SDG as a Goal anda as a Means Of Public Diplomacy”, destaca que “sem a ampla participação da sociedade civil é improvável que alguns dos Objetivos e Metas teriam sido incluídos na Agenda”. Ele também assegura que “na perspectiva da diplomacia pública, os membros da sociedade civil têm um papel de destaque na promoção dos ODS, agindo tanto como advogados como fiscais da sua implementação [em seus países]”.

Ao mesmo tempo, Elisabeth Hege e Damien Demailly, que pesquisam a relação das Organizações Não Governamentais e os ODS, apontam para quatro maneiras que os cidadãos podem colaborar: cobrando ações dos governantes, divulgando os ODS para o grande público, implementando projetos em consonância com os ODS e estabelecendo um maior diálogo com o setor privado sobre os temas.

O paralelo com a ação da diplomacia cidadã é visível, em especial no que tange ao relacionamento com o governo e a ampliação do diálogo na busca de soluções. Isso é especialmente válido no contexto atual de multilateralismo, onde as relações entre as nações envolvem ações conjuntas, bilaterais e em “blocos” econômicos. Ao influenciar as ações de seu país no escopo da Agenda 2030, inevitavelmente isso se refletirá nas suas relações exteriores.

Afinal, a diplomacia cidadã não se restringe à comunicação e petições públicas – ela envolve chamadas para a ação, que podem ter efeitos globais. Talvez um dos maiores aspectos “invisíveis” da Agenda 2030 é o desafio para se pensar o mundo em outros termos. Um bom exemplo são os ODS relacionados ao planeta. Eles demandam ações que ultrapassam fronteiras, pois os problemas não estão circunscritos a questões pontuais.

Temos uma década até que o prazo de 2030 seja alcançado e a situação global reavaliada. O exercício da diplomacia cidadã tem, sim, capacidade de ajudar a gerar um mundo mais sustentável, próspero e justo para todos.