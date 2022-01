Fake news e 'kit-Covid': como Bolsonaro impactou decisão sobre vacinas entre indígenas

Espremidos entre uma agenda próxima à de Jair Bolsonaro, cujo objetivo é buscar ganhos políticos com uma estratégia deliberada de desinformação, a alta taxa de transmissão do vírus no país e as necessidades práticas do dia a dia que envolvem exposição ao vírus, a população brasileira tem vivido um verdadeiro curto-circuito informativo. Entre os indígenas, deve-se levar em conta fator adicional: o imperativo e as dificuldades de decifrar disputas políticas e o desenrolar dos debates científicos de realidades distintas das suas – com as quais, no caso dos povos xinguanos, o contato foi estabelecido há cerca de 70 anos.

Essas particularidades, somadas a uma infraestrutura de saúde frágil, fazem com que os indígenas tenham taxas de mortalidade superiores à média nacional. Um estudo publicado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entre outras instituições, utilizou dados compilados pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) para analisar a subnotificação e alta taxa de mortalidade entre os indígenas.

Entre a 9ª e a 40ª semana epidemiológica de 2020 (ou seja, de 23 de fevereiro a 3 de Outubro de 2020), portanto anterior à chegada da segunda onda causada pela disseminação da chamada variante gama (P1), o Dsei-Xingu tinha uma taxa de mortalidade de 213 mortes/cem mil habitantes, enquanto a Amazônia Legal tinha uma taxa de mortalidade de 77 mortes/cem mil habitantes. A diferença é ainda mais gritante quando comparada à taxa de mortalidade do Brasil como um todo. Os indígenas xinguanos morreram três vezes mais do que a média nacional, que na data de referência do estudo era de 69 mortes/cem mil habitantes.

Um exemplo de descontrole da pandemia catalisado pela ampla disseminação de notícias falsas dentro do Dsei-Xingu é o que ocorreu no Polo Leonardo Villas Boas.

A pandemia fora de controle

O antropólogo Carlos Fausto traça uma distinção entre fake news propriamente ditas e a fofoca como um fenômeno sócio-político característico da vida indígena no Xingu. A fofoca “essa disseminação de informações imprecisas, digamos, sem autoria, é algo que é tradicional do sistema [xinguano]. E ocupa uma função ética, política, moral, inclusive, de disputas”, reflete Fausto.

Para ele, a fofoca xinguana diz menos respeito à mentira, a enganar o outro, e mais a uma pressão que se exerce para adequar o comportamento das pessoas às normas da região. Com a chegada dos smartphones e das redes sociais, a dinâmica mudou, implicando uma intensa circulação de mensagens falsas vindas de fora. “Fake news, se não tiver uma centralização, alguém público que a represente, ela é uma fofoca, ela circula, como rastro de pólvora: pessoas falam sobre isso e ela desaparece. Quando ela é promovida, muito fortemente, a partir de um centro de poder, ela ganha outro peso,” explica Fausto.

O próprio DSEI-Xingu, especialmente o Polo Leonardo Villas Boas, esteve envolto em uma série de práticas irregulares, influenciada por e disseminando desinformações. Uma reportagem da revista Carta Capital traz em pormenores as denúncias acerca da atuação do DSEI, incluindo recusas de uso de Equipamentos de Proteção Individual por médicos do Polo Leonardo Villas Boas. A denúncia aponta também para indícios de negligência de médicos do DSEI no episódio que levou ao falecimento do cacique Aritana Yawalapiti. Após testar positivo para covid-19 em julho de 2020, o importante cacique teve uma piora em seu quadro de saúde e precisou ser levado de Canarana (MT) para Goiânia (GO).

Segundo a reportagem, o DSEI-Xingu não utilizou nem ambulância nem UTI aérea para as 10 horas de viagem, levando Aritana em uma caminhonete improvisada com tubos de oxigênio que foram insuficientes para todo o trajeto. Em nota, a Sesai afirmou que tanto para a UTI aérea quanto para a UTI móvel, Aritana “deveria ser intubado e a família, novamente, não concedeu autorização”.

Os dados compilados pelo Dsei Xingu até 20 de setembro de 2021 indicam que das 20 mortes ocorridas entre os quatro polos base, 15 se concentraram no Polo Leonardo.