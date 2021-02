Furacões e coronavírus: tempestade perfeita sobre as ilhas do Caribe

A temporada de furacões de 2020, a mais longa e intensa da história, deixou um rastro de destruição em países do Caribe que já sofriam com a devastação causada pela Covid-19.

Como resultado do aumento da temperatura do planeta, os furacões no Atlântico Norte tornaram-se mais fortes e destrutivos nas últimas duas décadas, atingindo mais países, até várias vezes no mesmo ano. Essa tendência está esgotando os recursos humanos e financeiros das nações insulares do Caribe, já limitados pelo tamanho de sua população, economias relativamente modestas e instituições fracas, que mantêm vivo o passado de colonização (várias dessas nações ainda estão, de uma forma ou de outra, sob jurisdição de outro Estado).

Para complicar ainda mais as coisas, a temporada de furacões do ano passado chegou em meio à pandemia de Covid-19, que apesar de não ter produzido um número tão alto de infecções e mortes em comparação à outras partes do mundo, teve um efeito devastador na economia desses países. Devido especialmente à redução do turismo e do envio de remessas, que são as principais fontes da receita da maioria dos países caribenhos, a região viu uma contração do crescimento de 6,2% em 2020.

As ilhas do Caribe estão em uma situação crítica da qual não serão capazes de se recuperar por conta própria. Como em poucos lugares do mundo, aqui as ações multilaterais são essenciais para que a população e os ecossistemas sobrevivam ao ataque violento das crises climáticas e sanitárias.

Insulares, mas não ilhados

O principal mecanismo intergovernamental na região é a Comunidade do Caribe (CARICOM), criada em 1973 com a missão de promover a unidade entre países e territórios caribenhos com base na integração econômica, segurança, coordenação da política externa e desenvolvimento humano. O Tratado revisto de Chaguaramas, em vigor desde 2002, fortaleceu o escopo de ação da CARICOM e lançou as bases para a criação de outros órgãos regionais, como a Agência de Gestão de Emergências e Desastres do Caribe (CDEMA), a Agência de Saúde Pública do Caribe (CARPHA) e o Centro de Mudanças Climáticas da Comunidade Caribenha.

CARICOM tem atualmente 15 membros plenos: onze países insulares independentes (Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago), três países continentais independentes (Belize, Guiana e Suriname) e um território ultramarino do Reino Unido (Montserrat). Também participam como membros associados cinco territórios que ainda dependem da coroa britânica: Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e Turks e Caicos.