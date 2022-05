Os Raizais passaram a depender ainda mais da pesca a partir de 1953, quando a ilha de Santo André foi reconhecida como zona franca. Com o desenvolvimento acelerado do turismo e a imigração em massa, as terras onde os Raizais costumavam cultivar desapareceram. Hoje, as ilhas importam praticamente todos os alimentos que consomem, exacerbando sua dependência econômica do continente.

Além da disputa legal

Em sua última decisão, a CIJ destacou que os dois países devem apostas na negociação bilateral para resolver a disputa. No entanto, essa opção não parece viável no memento atual, uma vez que o governo colombiano se nega a dialogar com o governo Ortega, que considera uma ditadura.

Mas para além da disputa das fronteiras, os problemas sociais e ambientais do arquipélago se tornam mais críticos: serviços públicos precários; deterioração da infraestrutura; aumento acelerado do desemprego, corrupção, violência e tráfico de drogas; má gestão de resíduos, alto custo de vida, para citar apenas alguns.

O norte da ilha de Santo André concentra a maioria dos hotéis e lojas | Alamy Stock Photo

Grande parte desses problemas é consequência da superpopulação, que Luz Marina chama de "mãe da metade dos problemas de Santo André hoje". A maior ilha do arquipélago tem uma área de 26 km², mas nela vivem cerca de 80 mil pessoas, das quais apenas um terço se identifica como Raizal. “No futuro próximo, Santo André vai ser inviável, vai desmoronar, porque não há mais espaço”, acrescenta.

A superpopulação exacerbou a competição por recursos e oportunidades, a degradação ambiental e a deterioração do tecido social. Além disso, tendo se tornado minoria em seu próprio território, os Raizais estão cada vez mais à margem do desenvolvimento econômico e das decisões que os afetam.

Os quase 1 milhão de turistas que passam pela ilha a cada ano exacerbam esses problemas. Segundo Luz Marina, o turismo "não representa muita renda ou progresso para os Raizais, mas implica pobreza e superexploração dos recursos naturais”.

De fato, o turismo, especialmente na forma de resorts all-inclusive, se desenvolveu de forma predatória, produzindo grandes lucros para os empresários que vivem longe na ilha enquanto deixam pouco ou nada para a população local. Devido ao custo e afinidade cultural, a maioria dos hotéis emprega trabalhadores trazidos do continente, o que afeta as oportunidades de trabalho para os habitantes locais.

Furacões e petróleo

Para complicar ainda mais as coisas, a passagem devastadora do furacão Iota em novembro de 2020 afetou cerca de 6 mil pessoas e destruiu 98% da infraestrutura de Providência. O governo de Iván Duque prometeu reconstruir a ilha “em 100 dias”, mas as famílias continuando sofrendo as consequências da tragédia um ano e meio depois. “É lamentável que 60% do investimento do governo nacional destinado à reconstrução tenha se perdido para a corrupção”, lamenta Luz Marina.