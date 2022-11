Outro dos aspectos mais inovadores é a definição de "bens públicos naturais", que inclui o mar territorial e o fundo do mar, praias, águas, geleiras, zonas húmidas e altas montanhas, entre outros, sobre os quais o Estado deve assumir o dever de preservar, conservar e, se necessário, restaurar.

Com relação à gestão da água, a nova Constituição inclui um estatuto que prioriza o exercício do direito humano à água e o equilíbrio dos ecossistemas sobre qualquer outro uso deste recurso. Para este fim, cria a Agência Nacional da Água, um órgão autônomo encarregado de supervisionar as ações de entidades públicas e privadas que será responsável pela concessão e revogação das autorizações de uso da água. Essas autorizações seriam temporárias, não gerariam direitos de propriedade nem poderiam ser comercializadas e incluiriam obrigações para a conservação de fontes e bacias hidrográficas.

Um futuro melhor na balança?

Apesar do grande otimismo gerado pela nova Constituição, sua taxa de rejeição é alta. A poucos dias do plebiscito final, a opção por rejeitar o texto tem um apoio muito próximo, ou até maior, do que a opção por aprová-lo. O panorama é desconcertante, uma vez que 78% dos chilenos votou a favor de substituir a atual Constituição de Pinochet.

Sem dúvida, é mais fácil concordar com a necessidade de mudança do que como alcançá-la. É verdade também que muitas questões estão longe de chegar a um consenso na opinião pública. Mas grande parte da força do movimento de rejeição se deve a uma campanha de desinformação que vem disseminando fake news em relação ao conteúdo da nova Constituição.

O preço de descartar o conteúdo do novo texto de uma só vez e de manter a Constituição de 1980 é alto demais. Essa polarização também acarreta o risco de uma nova crise política e social. Se a população rejeitar o novo texto no próximo domingo, o Chile perderia uma oportunidade histórica de se equipar com as ferramentas necessárias para agir diante da emergência climática e ecológica. A crise não vai esperar, como mostra a seca que assola quase todo o território nacional e que pode se agravar nos próximos anos.

A aprovação da nova Constituição é apenas o primeiro passo. A concretização de seus mandatos ambientais dependeria de um grande número de reformas, a serem processadas no Legislativo e implementadas pelos governos nas próximas décadas. Mas é um passo decisivo que deve ser dado agora e que tem o potencial de promover uma mudança no modelo de desenvolvimento econômico – na região e no mundo.