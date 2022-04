López Obrador sai fortalecido de sua 'auto'-revogação de mandato presidencial

Em segundo lugar, os resultados do referendo confirmam, por meio de um mecanismo democrático específico, a aprovação do presidente nas urnas, que oscila entre 55 e 64%.

Apesar do baixo índice de participação e dos votos a seu favor representarem apenas metade dos 30 milhões que o levaram à presidência, receber o apoio de 15 milhões de mexicanos na metade de seu mandato torna-se uma arma poderosa para se defender dos ataques de seus oponentes.

Em terceiro lugar, a campanha do referendo permitiu ao presidente ativar sua base de apoio mais leal, caracterizada por sua devoção fervorosa. Além disso, também ajuda a medir o poder de mobilização dos líderes regionais de seu partido, o Movimento Regeneração Nacional (MORENA), antes das eleições presidenciais de 2024.

A Constituição mexicana não permite que López Obrador concorra a um segundo mandato. Dessa forma, os resultados do referendo em nível estadual tornam-se um poderoso instrumento para identificar os membros de seu partido com maior poder eleitoral para sucedê-lo, assim como as áreas do país onde seu partido deve concentrar seu esforços para permanecer no poder.