Estado brasileiro será julgado pela Corte Interamericana no caso de assassinato de defensor de direitos humanos

A Comissão Interamericana apresentou à Corte Interamericana o caso do defensor de direitos humanos o advogado popular Gabriel Sales Pimenta contra o Estado brasileiro pela situação de impunidade na qual se encontram os fatos relacionados à sua morte no Pará em 1982

Em um país onde a cada dia mais pessoas defensoras de direitos humanos, principalmente aquelas que lutam pelo à terra e ao meio ambiente, são ameaçadas e assassinadas, é importante exigir do Estado medidas de proteção, justiça e reparação para mudar essa realidade.

Os dados sobre violência contra defensores/as de direitos humanos no Brasil são alarmantes. A CPT registrou em 2019 o maior número de conflitos no campo registrado nos últimos 14 anos, uma média de 5 conflitos a cada dia, 96% deles envolveram alguma forma de violência provocada por proprietário ou grileiros. De acordo com o relatório da ONG Global Witness “Defendendo o Amanhã: A Crise Climática e as Ameaças às Pessoas Defensoras da Terra e do Meio Ambiente”, publicado em 2020, o ano anterior foi o maior em número de assassinatos, desaparecimentos forçados e ameaças de pessoas que defendem a terra e o meio ambiente.

O Centro Pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) apresentaram, em 2006, o caso do assassinato do advogado defensor de direitos humanos Gabriel Sales Pimenta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Gabriel Pimenta exerceu um papel fundamental na representação de trabalhadores rurais em Marabá, no estado do Pará. Ele foi advogado popular do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá e defensor na região de Pau Seco em ações judiciais contra os latifundiários. Nos meses que antecederam seu assassinato, Gabriel recebeu diversas ameaças em decorrência do papel que cumpria na defesa de camponeses em luta pela terra, tendo solicitado a proteção do Estado ao denunciar as ameaças recebidas às autoridades de Belém, capital do estado do Pará, onde foi pessoalmente pedir ajuda em três ocasiões. A ajuda nunca chegou e no dia 18 de julho de 1982, o defensor foi fatalmente baleado com disparos à queima-roupa, em plena via pública.

Gabriel Sales Pimenta | Wikimedia Commons

Em seu Relatório de Mérito, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) concluiu que o Estado brasileiro é responsável pela violação dos direitos à vida, à justiça e ao direito de associação estabelecidos na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; e dos direitos à integridade pessoal, às garantias judiciais, e à proteção judicial estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Igualmente, a CIDH recomendou ao Estado que outorgue uma reparação integral aos familiares, que realize e conclua uma investigação de maneira diligente e eficaz e que tome medidas de não repetição, relacionadas com a prevenção de atos de violência e proteção de defensores de direitos humanos, incluindo o fortalecimento do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) e a capacidade para investigar delitos contra defensores de direitos humanos.