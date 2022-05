Governo e oposição na Venezuela devem voltar a negociar

Três anos após a ascensão de Guaidó e os aliados internacionais da Venezuela se dividiram em blocos rivais, os governos estrangeiros estão agora em posição de encorajar, em vez de impedir, uma solução pacífica para a crise. O governo e a oposição retomaram as negociações facilitadas pela Noruega em agosto de 2021, na Cidade do México, embora o governo tenha suspendido sua participação dois meses depois.

A participação da comunidade internacional está explicitamente contemplada no memorando de entendimento assinado no início das conversas. A Rússia e a Holanda foram convidadas como "acompanhantes" do processo. Está também previsto um Grupo de Amigos, composto por igual número de aliados de cada lado; no entanto, a composição desse grupo e o papel a ser desempenhado pelos países que o compõem ainda não foram definidos.

As negociações começaram em meio a um clima internacional um pouco mais favorável a um acordo do que em qualquer momento no passado recente. Sob a presidência de Joe Biden, Washington adotou uma postura mais multilateral e modificou a política de “pressão máxima” de Trump, o que permitiu um alinhamento muito mais próximo entre EUA, Canadá e UE em relação à Venezuela. A América Latina está mais dividida do que antes e, com poucas exceções, menos determinada a derrubar Maduro do cargo. Com cada vez menos apoio à reivindicação de Guaidó à presidência interina e um colapso do governo aparentemente improvável, Rússia e China podem estar menos preocupadas com a mudança de regime e seus efeitos em sua posição global e mais interessadas em resgatar seus investimentos subvalorizados.

Ainda assim, chegar a um consenso na divisão gerada pela crise venezuelana não é tarefa fácil, dadas as relações tensas entre as grandes potências, que só pioraram com o impasse sobre a Ucrânia. Os EUA percebem a crescente presença da Rússia e da China na América Latina como uma ameaça. Nem Moscou nem Pequim estão dispostos a contemplar um acordo que represente um ganho estratégico claro para Washington, especialmente se também prejudicar seus interesses econômicos.

Para que as diferentes potências estrangeiras façam concessões, será necessário se adequar aos seus principais interesses e limites. Os EUA têm um pequeno, mas influente, grupo de lobby na Venezuela que se oporá ativamente a qualquer acordo que considere muito brando com Maduro. Cuba e outras nações caribenhas precisarão de garantias de que suas necessidades energéticas serão atendidas. Rússia e China tentarão obter garantias para seus investimentos, principalmente no setor de energia, e para o pagamento de dívidas bilaterais. Bogotá ficará insatisfeita com qualquer acordo que não aborde a questão do apoio encontrado por grupos armados colombianos na Venezuela.

Mas essas dificuldades não devem esconder o evidente interesse dos aliados de ambos os lados em encontrar uma saída para o impasse. Para tanto, devem instar seus homólogos venezuelanos a retornar à mesa de negociações e trabalhar de boa fé para chegar a um acordo; e eles devem oferecer incentivos, especialmente do lado do governo, para alcançá-lo. Os aliados também devem estar preparados para fornecer vários tipos de assistência para superar obstáculos e garantir o andamento das negociações, desde pacotes de ajuda financeira até apoio à segurança interna ou reformas da justiça, ou comprometendo-se a verificar o cumprimento de um acordo final.

A fratura geopolítica tornou mais fácil para ambos os lados na Venezuela recorrer a seus aliados estrangeiros em busca de apoio, em vez de fazer concessões a seus oponentes domésticos. Mas enquanto o país está atolado em uma extrema emergência socioeconômica, todos os envolvidos têm mais a ganhar com uma solução pacífica e negociada para esta crise prolongada.

Esta análise foi originalmente publicada em inglês e espanhol pela International Crisis Group. Leia o original aqui.