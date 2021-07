A guerra contra os direitos indígenas no Brasil se intensifica

A Constituição de 1988, que restaurou a democracia no Brasil após 20 anos de ditadura militar, garante certos direitos fundamentais aos povos indígenas, incluindo o direito de seguir seu próprio modo de vida e cultura, sem pressão para assimilar. O artigo 231 da Constituição reconhece que os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil e diz que “[a]s terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes".

Mas a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) tem sido lenta em defender esses direitos, e os povos indígenas e seus aliados continuam a exigir que o governo federal os aplique. Nos últimos anos, as ameaças aos povos indígenas evoluíram para uma campanha mais organizada que procura cancelar os direitos constitucionais dos povos indígenas. O PL 490/2007, o projeto de lei de 14 anos que recebeu novo impulso legislativo do governo do presidente Jair Bolsonaro, pode ser o último ato na tentativa de apagar os direitos dos 900 mil povos indígenas do Brasil às suas terras ancestrais.

Mesmo antes de ganhar as eleições presidenciais de 2018, Bolsonaro já deixava explícita sua oposição aos direitos de terra indígena. Queixando-se repetidamente de que a população indígena ocupa terras demais no Brasil, Bolsonaro declarou em campanha que “no que depender de mim, não tem mais demarcação de terra indígena”. As declarações públicas subsequentes de Bolsonaro deixaram claro que sua administração trabalharia para erodir os direitos indígenas. No passado, Bolsonaro chegou a comentar que "a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país."

A FUNAI, que deveria proteger os mais de 300 grupos indígenas do Brasil (e muitas outras comunidades dentro desses grupos), foi mobilizada para a dissolução dos direitos indígenas. O governo aprovou novas normas que permitem o registro de interesses não indígenas em terras reivindicadas por comunidades indígenas, mas cujo processo de demarcação não foi concluído. Com efeito, isso serviu para privilegiar os interesses do lobby agrícola ao fornecer um certificado confirmando que suas reivindicações não afetavam as terras indígenas.

Esses certificados foram emitidos até mesmo para terras indígenas ancestrais, cujos longos processos de demarcação estavam em estágio avançado. A mudança na norma técnica dos procedimentos da FUNAI afetou 237 terras indígenas espalhadas por quase 10 milhões de hectares. Embora tenha tido consequências dramáticas, foi uma mudança administrativa no regulamento da FUNAI.