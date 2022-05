A guerra dos homens

Central para essa caracterização é o traficante – recorrentemente denominado apenas de bandido - cuja imagem é associada à do homem negro, jovem e pobre, visto como um elemento perigoso e fortemente armado, que detém o poder sobre um território e seus moradores. Assim, o traficante não apenas põe em xeque os modos de convivência da sociedade burguesa, mas desafia o monopólio de violência e as leis do Estado.

Co-habitando os territórios ocupados pelos traficantes, sujeitos às suas leis e sob suposta tutela e proteção dos donos do morro, os moradores de comunidades têm sido co-criminalizados. Dessa forma, a associação à masculinidade tida como selvagem e perigosa do tráfico produz a separação entre território do Estado e território inimigo.

Segurança pública como guerra, policiais como soldados

Desde a segunda metade dos anos 1990 predomina entre governadores, prefeitos e chefes de polícia do Estado do Rio de Janeiro a ideia de segurança pública associada à masculinidade bélica. Nesse imaginário, segurança no estado é sinônimo de guerra, na qual o inimigo está excluído da proteção cidadã e tem de ser neutralizado, até mesmo eliminado, a todo e qualquer custo.

Nilton Cerqueira que foi Secretário de Segurança Pública de 1995 a 1998, afirmou que “um bandido não é um civil". Seu sucessor Noaldo Alves da Silva foi ainda mais longe, proclamando que “um bandido que atira na polícia não merece sobreviver, ele tem de ser eliminado do convívio social”.

As forças de segurança têm adotado o etos guerreiro no seu trabalho policial. Após o fim da ditadura no Brasil, as forças policiais estatais não foram desmilitarizadas e o “bandido” passou a substituir o "guerrilheiro subversivo” como figura masculina inimiga. Nas corporações, prevaleceu o sentimento de que o policial militar é um soldado combatente. Mesmo com a entrada de mulheres nas corporações, já no período democrático, a “masculinidade institucional básica” foi mantida.

Também, políticas públicas, como a chamada gratificação faroeste – um bônus de 50% a 150% dos salários para policiais que demonstrassem “destemida coragem” em operações, que vigorou de 1995 a 1998 - incentivaram a ação policial como confronto e eliminação do adversário. Os resultados dessa política foram fatais: durante sua vigência, a eliminação de pessoas em operações policiais aumentou significativamente.

Mesmo após o fim da gratificação faroeste, a lógica masculina da guerra não apenas prevaleceu, mas se forteleceu: no começo dos anos 2000 já se verifica um acentuado crescimento do número de mortes causadas por policiais, atingindo mais de 1.300 vítimas fatais em 2007.

O fracasso das UPPs

Depois de décadas sangrentas de guerra às drogas, foi implementado em 2008, pelo governador do estado Sérgio Cabral, o programa de Unidades da Polícia Pacificadora (UPP) com o objetivo de estabelecer uma política de segurança pública com foco no respeito aos direitos humanos, de acordo com a agenda do Partido dos Trabalhadores (PT) à época ocupando o governo federal. A partir do ano 2008, foram instaladas 38 unidades de pacificação na capital fluminense e na periferia.