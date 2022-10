Armas de fogo foram utilizadas em mais da metade dos homicídios femininos entre 2000 e 2019. As mulheres negras no Brasil são particularmente afetadas pela violência armada: cerca de 70% das mulheres mortas a tiros em 2019 eram negras.

Segundo o Fogo Cruzado, desde 2016, quando começou a compilar dados para o Rio, 122 das mulheres baleadas na cidade estavam em casa, como Gabriella Ferreira. Segundo Maria Isabel Couto, diretora de programas de Fogo Cruzado, "A maior circulação de armas no Brasil, somada à diminuição das inspeções nos últimos anos, são elementos que têm tornado as mulheres mais vulneráveis".

Violência de gênero

Também as diferentes formas de violência de gênero - que atingem as mulheres por serem mulheres - são recorrentemente relacionadas a armas de fogo. No Estado de São Paulo, por exemplo, 17% dos casos de feminicídios foram praticados por arma de fogo em 2017, segundo dados do Ministério Público. No Rio de Janeiro, 45 casos de feminicídio com arma de fogo foram registrados nos últimos seis anos, segundo um levantamento divulgado recentemente pela Plataforma Fogo Cruzado.

Tipicamente, as mulheres são atacadas por cônjuges ou ex-parceiros. Isto foi o que aconteceu com Nathália da Silva, de 29 anos, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no início deste mês. Ela foi espancada, apunhalada e baleada dentro de um carro pelo seu ex-marido. Encontrada inconsciente na rua, ela permanece no hospital em estado grave.

Com muita frequência, os agressores estão na posse legal das armas que usam para atacar mulheres. Desde a eleição de Jair Bolsonaro, a legislação sobre armas de fogo tem sido flexibilizada, gerando um aumento significativo da compra de armas. Em 2021, a Polícia Federal registrou 204.300 novas armas, quatro vezes o número registrado em 2018, ano anterior à posse de Bolsonaro. Mais de 75% dessas armas recém-registadas foram adquiridas por cidadãos comuns.

Mortas pela polícia

As armas de fogo também se relacionam à violência policial contra mulheres. No mundo, o Brasil lidera o registro de mortes causadas por agentes policiais. No país, o número de mortes causadas pela polícia tem excedido os homicídios registrados em países em guerra declarada, como a Síria. No ano passado, 6.145 pessoas foram mortas pelas forças policiais no Brasil.