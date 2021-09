Haiti Cherie: não é azar, é despreparo

Em termos reais, o terremoto de 2021 foi bem diferente do de 2010. Foi de magnitude um pouco maior – 7,2 Mw em comparação com 7,0 Mw em 2010 –, mas seu epicentro aconteceu suficientemente a oeste do país para evitar a região da capital Porto Príncipe, onde vive aproximadamente um terço dos 11 milhões de habitantes do Haiti. O número de mortos foi muito menor do que em 2010, apenas 1%. Em 22 de agosto, a Pwoteksyon sivil, a Agência de Proteção Civil do Haiti, registrou 2.207 mortos, 344 desaparecidos, 12.268 feridos e quase 53.000 casas destruídas.

Mas o verdadeiro número de vítimas do terremoto de 2021 (e da tempestade tropical Grace, que seguiu) vai além do número de mortos.

Escolas, hospitais, usinas de energia, pontes e estradas no sul do Haiti, em grande parte rural, foram destruídos. Essas são infraestruturas essenciais em qualquer lugar, mas especialmente no Haiti, onde pode levar décadas para obter financiamento para esses projetos.

A história de L'Asile, município de 52 mil habitantes no departamento de Nippes, é trágica. L'Asile abriu seu primeiro hospital – 50 leitos e salas de cirurgia – em 2008. Agora, o hospital está em ruínas e não resta mais do que um pequeno centro de triagem a céu aberto. "Reconstruir? Quanto tempo vai demorar? Sério? No Haiti? Talvez 100 anos", disse um médico ao The Washington Post. Depois de visitar as escolas afetadas pelo terremoto, Bruno Maes, representante do UNICEF no Haiti, disse: "É realmente um desastre. É um impacto enorme e massivo no sistema educacional".

Os haitianos estão cientes de que a reconstrução custará milhões e milhões, dinheiro que nem eles nem seu governo possuem. Ainda mais revelador é o sentimento de desespero da população, que se encontra sozinha. O prefeito de L'Asile, Martinor Gerardin, disse com muita naturalidade: "Não vimos o governo vir em nosso auxílio e não espero que o faça. Como vamos reconstruir nossas escolas, nossas igrejas, consertar nossa água? Posso afirmar que esse governo não vai ajudar. Estamos sozinhos."

A falta de esforços de ajuda organizada ficou escancarada quando o notório notório gângster Jimmy Cherizier, também conhecido como "Barbacoa", audaciosamente prometeu trégua com outras gangues para permitir que a ajuda chegue ao sudoeste do Haiti.

O azar do Haiti é a falta de preparo e procedimentos para estratégias colaborativas. Após o terremoto de 2010, o Banco Mundial ajudou a desenvolver um código nacional de construção e treinou uma nova equipe técnica no Ministério de Obras Públicas para garantir os padrões. Quase uma década depois, o Banco Mundial relatou as realizações da Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics. "Em 2012, ela havia concluído com êxito as avaliações de mais de 430 mil edifícios. Além disso, durante o primeiro semestre de 2018, mais de 16 mil pedreiros e engenheiros receberam treinamento em construção parasísmica".