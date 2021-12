Pressão da indústria petroleira ameaça os Waorani do Equador

Alicia Cahuiya subiu à tribuna da Assembleia Nacional do Equador, fazendo ecoar sua palavra de mulher Waorani pelos murais onde se fazem as leis da pátria, colonial e paradoxal. Havia chegado do Yasuní com um grupo de indígenas com o dever de apoiar a exploração de petróleo em seu território ancestral, mas ela estava decidida a fugir do roteiro.

“Existem sete companhias petroleiras operando em território Waorani, que abrange quatro províncias. Que benefícios recebemos? Apenas ficamos mais pobres! (...) Os indígenas que vivem na selva não somos o problema. Queremos que se respeite o território. (...) Cada vez mais os governos dividem o território: zona intangível, Parque Yasuní. O que administramos os Waorani?"

Assim reivindicou Alicia, liderança indígena da Amazônia equatoriana, naquele 4 de outubro de 2013. Tinha uma serpente pintada em cada lado da face, símbolo de sabedoria. Duas faixas de tecidos claros e escuros cruzavam sobre seu torço, junto a um grande colar de sementes; uma grande pena vermelha coroava sua cabeça.

“Todos vocês devem dizer sim”, foi o pedido do presidente da Nacionalidade Waorani do Equador (Nawe), Moi Enomenga, aos indígenas de base, antes de começar sua participação na Assembleia Nacional do Equador. Alicia lembra que ele estava vestido como um “grande senhor” e usava uma coroa roubada.

Os membros da comunidade foram chamados ao debate no poder legislativo de forma enganosa para aprovar o projeto de lei que autorizaria a exploração dos Blocos 31 e 43 no Parque Nacional Yasuní. Este é um dos lugares mais biodiversos do planeta e abriga os povos indígenas Kichwa, Shuar, Waorani e povos isolados, como os Tagaeri e Taromenane.

Representantes do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) pressionaram Alicia e outros Waoranis através daquela diretoria corrompida. Todos foram levados desde de suas comunidades por conveniência do governo.

Pouco parecia importar aos legisladores que a aprovação do projeto de lei trouxesse como consequência a devastação da floresta amazônica e o impacto na integridade de povos como os Kichwa de Sarayaku, Sapara ou povos em isolamento voluntário, como os Tagaeri-Taromenane.

Enomenga ameaçou: “Alicia, você está agindo muito mal. Quando chegar na comunidade, seus irmãos vão matar você”. Os Waoranis se chamam de irmãos entre si. A ideia de que sua própria gente pudesse lhe fazer mal provocou em Alicia uma grande tristeza.

Ela vivia com medo e sofrimento, temendo por sua vida e de sua família. Pouco depois, desconhecidos invadiram um quarto que alugava a preços módicos na cidade de Puyo, para quando saía da floresta.

Naquela noite, ela dormiu no sótão. Os invasores não a viram quando entraram. Roubaram seu computador, telefone e câmera depois de envenenar o cachorro que vigiava a entrada da casa. Ales deixaram um bilhete dizendo: “Cuidado com sua vida, você pode morrer”. Alicia ainda se pergunta o que haveria acontecido se a tivessem encontrado.