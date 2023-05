Paloma Villegas decidiu montar a sala de sua casa para abrigar essas pessoas que enfrentam tantas dificuldades. “O espaço da minha casa é pequeno, mas se for preciso eles podem ficar lá algumas noites. Eu as acompanho ao médico se foram abusadas ​​sexualmente na estrada ou se estão em risco. Eu também as ajudo a encontrar trabalho, para que possam pagar por um quarto mais tarde", diz.

Decepção e dinheiro

Valeria, que atua como jornalista, contou em detalhes o que viveu em sua jornada até a fronteira com os Estados Unidos. "Eu me informei bem antes de vir para cá", conta. Na Cidade do México, manteve contato com membros da organização Respettatrans, que orientaram que, ao chegar em Juárez, procurasse o abrigo Casa Grecia, espaço criado para oferecer abrigo e alimentação a pessoas trans. No entanto, Valeria relata que esse objetivo "foi distorcido". "Quando chegamos na Casa Grecia, nos disseram que tínhamos que pagar uma taxa. Viemos sem dinheiro e não sabíamos o que fazer", conta.