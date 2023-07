Mineração canadense ameaça o páramo de Kimsakocha no Equador

O Equador, localizado no sopé norte da Cordilheira dos Andes, conhecido por sua grande riqueza de metais como ouro, prata e cobre, cobiçados desde os tempos pré-colombianos, é considerado um território relativamente virgem em termos de exploração mineral, com apenas 10% do país explorado. Mas com a chegada ao poder do ex-banqueiro Guillermo Lasso em abril de 2021, grandes expectativas foram reabertas para o setor de mineração de metais, que identificou depósitos de classe mundial e espera gerar até US$ 4 bilhões em exportações anuais de mineração até o final de seu mandato, inicialmente planejado para 2025.

No entanto, frente à difícil situação socioeconômica do país no pós-pandemia, o aumento exponencial da insegurança e dos assassinatos em suas principais cidades, o descontentamento geral manifestado em várias greves nacionais e várias denúncias de corrupção que levaram o Congresso a votar por seu impeachment, Lasso dissolveu a assembleia antecipadamente por meio de um mecanismo constitucional conhecido como “morte cruzada”, que levará o país a novas eleições em 20 de agosto. Essa circunstância frustrou as expectativas de várias grandes operações de mineração planejadas para esta legislatura.

Além do ouro, a Dundee Precious Metals espera que o projeto Loma Larga produza, em uma vida útil estimada de 12 anos, mais 794.561 onças de prata e 5,1 milhões de libras (Mlb) de cobre anualmente, de acordo com um relatório da consultoria AX Legal sobre mineração no Equador de 2023.