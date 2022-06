Liderança de mulheres negras para mudar a Colômbia

Para ilustrar, os candidatos do movimento foram praticamente excluídos do sistema de votação em lista fechada para o Senado e a Câmara dos Deputados. Vicenta Moreno e Carlos Rosero, dois ativistas sociais que promovem a democracia no país, receberam a promessa de um lugar na lista sob o compromisso político de reparação racial e de gênero. No entanto, logo foram substituídos por políticos brancos de centro e centro-esquerda que canibalizaram o discurso de inclusão.

Moreno e Rosero foram sacrificados para salvar a coalizão. Agora, o conselho eleitoral nacional foi denunciado por dificultar o acesso da campanha de Márquez a fundos públicos amplamente disponíveis para outros candidatos que têm extensas redes de apoio financeiro.

Por fim, embora as primárias de 13 de março indicariam um candidato presidencial e vice-presidente para as eleições nacionais de acordo com seu desempenho eleitoral dentro do Pacto Histórico, alguns enviaram mensagens contraditórias sobre um possível acordo (com os mesmos senhores brancos) no qual Francia seria solicitada, mais uma vez, a mostrar "responsabilidade histórica" ​​e sacrificar a posição do SoyPorqueSomos.

Queremos acreditar que o SoyPorqueSomos não será sacrificado no altar da política tradicional. Sem dúvida, o principal candidato nas eleições presidenciais, Gustavo Petro, tem um compromisso político com as lutas populares e de lutar contra o uribismo e seus tentáculos no aparelho estatal. Mesmo assim, sem a liderança das mulheres negras, é provável que o projeto de uma Colômbia Humana se torne a teimosa repetição do trágico progressismo das “elites crioulas”, termo supostamente inclusivista que se refere a todos colombianos, que marcou os projetos excludentes de emancipação do país e da América Latina desde os movimentos de independência do século 19.