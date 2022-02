O neoliberalismo nasceu no Chile. Morrerá lá?

Quando o Chile elegeu Gabriel Boric por maioria esmagadora em 19 de dezembro, fiquei exultante. Boric, líder da coalizão Frente Amplio (Frente Ampla), enfrentou o candidato de extrema-direita, José Antonio Kast, um negacionista da crise climática e admirador fervoroso de Augusto Pinochet, o ditador assassino que governou o Chile de 1973 a 1990, que atacou sistematicamente os direitos dos imigrantes, das mulheres e da comunidade LGBTQ durante sua campanha.

Agora, sob a liderança do presidente de 35 anos, o país tem a chance de promover mudanças significativas para se afastar do modelo econômico e social forjado por Pinochet. O modelo neoliberal se firmou não na Grã-Bretanha de Margaret Thatcher ou nos Estados Unidos de Ronald Reagan, mas no Chile de Pinochet. Durante a ditadura, o Estado foi reduzido ao mínimo, entregando às empresas com fins lucrativos a concessão de direitos por meio da privatização dos serviços públicos.

Esse processo transformou o Chile em um país com moradia, saúde e educação garantidas apenas para os ricos; um sistema previdenciário privatizado em que a previdência social fica à mercê da rentabilidade do investimento; saque dos recursos naturais; comunidades sem acesso à água potável como consequência do agronegócio desregulado e um sistema tributário que em nada muda o fato do Chile ser um dos mais desiguais do mundo. O biógrafo do ditador, Mario Amorós, caracteriza o legado de Pinochet como “um modelo instalado a sangue e tiros que beneficiou as elites que controlavam a mídia e detinham o poder econômico”.

Em 2019, chilenos tomaram as ruas de todo o país em protestos persistentes e generalizados contra a extrema desigualdade. Uma das demandas mais imediatas dos manifestantes era a substituição da Constituição imposta por Pinochet. Os protestos levaram a uma sessão no Congresso, às 3h do dia 25 de novembro de 2019, sob o olhar atento de milhões de chilenos que acompanhavam os eventos na televisão. Cedendo à pressão pública, os parlamentares concordaram em realizar um referendo sobre obre a redação de uma nova constituição.

Get our free Daily Email Get one whole story, direct to your inbox every weekday. Sign up now

No referendo de outubro de 2020, 78% das pessoas votaram “sim”, levando à eleição de uma histórica Convenção Constitucional de 155 pessoas encarregadas de reescrever a Constituição. A convenção – da qual sou consultora – inclui representantes de todo o espectro político, incluindo um número recorde de independentes, feministas e ambientalistas. A convenção reuniu-se pela primeira vez em 4 de julho do ano passado, com uma diretriz clara: redigir a primeira Constituição democrática da história do Chile, com paridade de gênero e representação indígena. Os representantes têm um ano para cumprir essa tarefa. O povo voltará novamente às urnas em outubro para aprovar ou reprovar a Constituição proposta.