Eco-constituintes chilenas trabalham por constituição com direitos para a natureza

Alguns exemplos são os novos princípios como a justiça intergeracional, o princípio da precaução, o princípio da prevenção e a proteção de bens comuns como água, montanhas altas ou rios. Isso significa que, antes de serem utilizados pelas indústrias, devem satisfazer as necessidades básicas das pessoas. Depois disso, podem ser cedidos para outros usos.

Também abordou a forma como os direitos da natureza podem ser consagrados e mencionou especificamente dois: o direito à existência e à restauração, conforme constam na Constituição do Equador, e que se referem principalmente aos deveres dos cidadãos.

Costa defende ainda a possibilidade de criação de um “Defensor da Natureza”, que já é objetivo da Comissão de Sistemas de Justiça, Órgãos Autônomos de Controle e Reforma Constitucional. E nesse espaço, claro, há também eco-constituintes, como em praticamente todas as comissões, que vão redigir a proposta da nova Constituição.

“O espaço eco-constituinte poderia ser mais um lugar a partir do qual nos posicionamos para não esquecer que a questão ecológica esteja presente na Comissão dos Sistemas de Conhecimento, por exemplo, ou na Comissão de Forma de Estado e Descentralização. A questão ecológica terá que estar nos princípios fundadores da comissão de Princípios Fundamentais ou nos sistemas de justiça que queremos instituir”, responde a licenciada em Direito, ativista e constituinte, Camila Zárate.

No entanto, a presença de Eco Constituintes em quase todas as comissões não garante a aprovação das suas propostas, uma vez que tudo será analisado no final pelo plenário e deverá ser aprovado por dois terços dos 155 constituintes. “Para conseguir maiorias em nível de plenário, vamos exigir sim ou sim desses espaços de articulação, onde possamos gerar propostas comuns e depois conversar com as diferentes forças políticas”, acrescenta Zárate.

A estratégia dos eco-constituintes para convencer representantes dos partidos políticos e da centro-esquerda a aderir a uma Constituição ecológica foi distribuir-se por todos os espaços e oferecer uma perspectiva ecológica em todas as comissões. Os 30 – dos quais 18 são mulheres – também estão realizando intensos debates para chegar a um consenso sobre como alcançar esse objetivo comum. Estão em discussão os conceitos de desenvolvimento sustentável, como atribuir uma função ecológica à propriedade – como faz a Constituição da Colômbia – e quais novos princípios acrescentar à nova Constituição.

Esses debates ainda geram alguma resistência em setores mais ligados à direita, porque a comissão tem outro grande objetivo: deve definir também as bases para o modelo econômico que o Chile terá. Atingir o delicado equilíbrio entre desenvolvimento e proteção do ambiente já é considerada uma das discussões mais difíceis na Comissão do Ambiente.

“Se não houver um modelo econômico que dê sustentabilidade e desenvolvimento a um país, o país mergulha na pobreza e quando há pobreza aumenta a poluição”, critica o ex-secretário ministerial regional de Minas do presidente Sebastián Piñera e hoje integrante da mesma comissão, Roberto Vega.

Gloria Alvarado, ativista pela água e eco-constituinte, dá nuances a essa visão. “Eles sempre falam que nós somos os malucos, os verdes, mas você tem que perceber uma coisa: a natureza nos dá serviços ecossistêmicos, e ela está lá para pegarmos o que precisamos. Mas se não dermos a ela capacidade de recuperação própria, como teremos esses serviços amanhã e depois de amanhã?”, questiona.

“Não somos contra a produtividade. Sabemos que gera emprego e economia para o país, mas tem que ser feito com equilíbrio ecológico, com empatia e respeito pelas pessoas que vivem nos territórios. Queremos que haja produtividade, é necessário, mas tem que estar na medida certa”, acrescenta.

Esta reportagem pertence à série Cartas Chilenas, produto da aliança editorial entre #NuestrasCartas e o democraciaAbierta/openDemocracy