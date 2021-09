Mujeres constituyentes chilenas: una labor maratoniana

Manuela Royo corre. Para entrevistar a la abogada de 38 años, ahora electa para reescribir la Constitución chilena, cuesta encontrar un espacio: después de cinco intentos, quedamos para un lunes a las siete de la tarde. A esa hora -pensó- ya habría concluido las audiencias públicas, pero no. Ya eran casi las 20:30 cuando sale de la sede de la Convención Constitucional cargada de libros y relatos de organizaciones de mujeres, sexo-genéricas y trans que resuenan en su cabeza.

Ella ahora coordina una comisión que lleva un nombre tan largo como sus desafíos: Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, reparación y Garantías de no Repetición. Cabe en ese reto sanar una historia republicana construida sobre matanzas y ocupaciones de tierra de pueblos originarios, las heridas de la dictadura y las víctimas tras el estallido social de 2019.

En total, desde su instalación el 4 de julio y hasta el 28 de agosto, la Convención Constitucional recibió en audiencia a cerca de mil personas y organizaciones que llegaron a presentar sus historias, sus problemas y sus propuestas. Esa fue la primera apuesta de las y los constituyentes: comenzar el debate no con sus ideas o las de sus organizaciones, sino con las que provengan de una amplia participación popular, de ese pueblo que se volcó a las calles a partir del 18 de octubre, que acudió a las urnas para habilitar este proceso con una representación histórica y que ha puesto sus ojos en esta Convención que prometió refundar Chile.

Está oscuro, hace frío, la noche parece anunciar lluvia y en una hora y media más comienza el toque de queda, cuando las calles quedan vacías y las mujeres corren más peligro. Por eso, Manuela Royo aún corre. “Hemos transitado, en un día, por muchísimas perspectivas de los feminismos y eso tiene que ver también con una forma de hacer política que hemos sido capaces de levantar las mujeres que somos parte de la Convención, que tiene que ver con la participación desde abajo de forma horizontal”, reflexiona mientras comenzamos el trayecto.

Jornadas maratonianas de sesiones, encuentros territoriales y entrevistas para visibilizar el trabajo ocupan sus horas a un ritmo que cataloga de “patriarcal y falto de cuidados”, lleno de exigencias y que se replica en todos los espacios de la sociedad.

Mientras camina a buscar su bicicleta para emprender el rumbo a la casa de su madre, donde pasa las noches mientras sesiona en Santiago, su hija Alma, de 3 años, comienza a quedarse dormida a más de 700 kilómetros de distancia, en la Araucanía, cuidada por su papá.

“A veces me cuesta mucho, me pongo triste… pero después digo: va a valer la pena. Estamos haciendo algo por el futuro de todos y de todas las personas que viven en Chile y quizás cómo vamos a influir al resto del mundo”, dice Manuela. Electa con el respaldo de Movimientos Sociales Constituyentes como militante del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ella ha dedicado la mayor parte de su carrera a la defensa legal de los derechos humanos desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública o como abogada particular defendiendo a comuneros mapuche.