Por que o Haiti ainda não vacinou nenhuma única pessoa?

A pandemia de Covid-19 pode estar recuando nos Estados Unidos, mas no Haiti, a apenas 700 milhas de distância (1.125 km), a vacinação nem sequer começou.

Essa estatística sombria adiciona outro fato a outro geralmente reservado para o Haiti. Não apenas é o país mais pobre do hemisfério ocidental, mas agora também é o único a não ter administração nenhuma vacina contra o novo coronavírus.

É fácil culpar o Estado de disfunção crônica do Haiti por sua falta de campanha de vacinação. Isso é indiscutivelmente um fator, mas não é a história completa.

Ainda assim, os dados da era da pandemia no Haiti são bastante desanimadores. No final de junho, a República Dominicana, que divide a ilha de Hispaniola com o Haiti, havia administrado 69,9 doses de vacina contra a Covid-19 por 100 habitantes. Se você mover o cursor do seu computador para o vizinho Haiti no mapa de vacinação mantido pelo Our World in Data, um projeto da Universidade de Oxford que acompanha o ritmo da vacinação global, a dura realidade se torna clara. “Não há dados” para o Haiti, diz o site.

No entanto, existem dados da pandemia de outro tipo. Entre 3 de janeiro de 2020 e 29 de junho de 2021, o país registrou 18.341 casos confirmados de Covid-19 e 415 mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O número é inferior ao da República Dominicana, que registrou 323.650 casos confirmados e 3.801 mortes, mas isso se deve mais a uma vantagem demográfica do que a qualquer política ou competência estratégica demonstrada pelo governo haitiano. Mais da metade dos 11 milhões de pessoas no Haiti tem menos de 25 anos, uma realidade feliz quando se trata de uma doença cujo número de mortes em todo o mundo afetou principalmente pessoas com mais de 40 anos.

Mas há evidências anedóticas de que o número de casos está aumentando, na ausência de tentativas de vacinar a população haitiana. Um médico de um hospital em Cap Haitien, no norte do país, diz que atende entre 15 e 20 casos por dia. O polêmico referendo sobre a Constituição haitiana, marcado para 27 de junho, teve de ser adiado, pelo menos em parte, porque as autoridades foram obrigadas a declarar uma nova emergência sanitária.

A representante especial do secretário-geral da ONU no Haiti, Helen La Lime, declarou recentemente ao Conselho de Segurança sua preocupação com o agravamento das condições devido ao aumento dos casos de coronavírus e à "crescente polarização da política haitiana".