Protestos voltam a incendiar o Equador

A atual greve nacional e a mobilização da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie) marcam o primeiro grande protesto enfrentado pelo presidente Guillermo Lasso desde que assumiu o poder em 2021. As manifestações têm crescido em grande parte devido às ações do próprio governo, o que gerou forte rejeição e trouxe vários setores para a greve.

O partido governista acusa os organizadores do movimento de tentar desestabilizar o governo. As Forças Armadas chegaram a apontar ligações entre facções criminosas e as manifestações. Por outro lado, as organizações sociais afirmam que são as próprias ações repressivas do governo que abalam as instituições democráticas.

Chaves para entender os protestos

Em junho de 2021, a Conaie abriu diálogos com o governo para apresentar uma série de propostas – que foram rejeitadas. Como resultado das diversas tentativas frustradas, a organização indígena encerrou as conversas em novembro. A tensão escalou a partir daí, culminando com a convocação de uma greve nacional em 13 de junho que faz dez demandas fundamentais.

Entre elas está a suspensão do reajuste de combustível; uma renegociação das dívidas dos clientes do sistema financeiro nacional; a regulação dos preços dos produtos agrícolas; a revogação dos decretos 95 e 151, que promovem o aumento da exploração de petróleo e mineração; respeito à consulta prévia, livre e informada para iniciar projetos extrativistas em comunidades e territórios indígenas; e, finalmente, a regulação dos preços dos produtos essenciais.

O governo afirma que não há motivos para os protestos, mas diversos setores da sociedade discordam. A crise social e econômica, agravada pela pandemia de Covid-19, expôs a falta de políticas públicas do governo de centro-direita de Lasso, político e banqueiro que no ano passado derrotou Andrés Arauz, candidato aliado do ex-presidente de esquerda Rafael Correa, no segundo turno. Desde então, Lasso governa com uma maioria de oposição no Congresso e uma oposição latente nas ruas.

Lasso priorizou a salvaguarda dos interesses de grandes empresas e bancos, aprofundando ainda mais as lacunas de desigualdade. A crise do país combina, de fato, os mais diversos fatores. A inflação e o aumento dos preços tornam difícil para quase 70% da população pagar a cesta básica.